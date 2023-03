Salário-maternidade: veja tudo o que é preciso para receber em 2023

O Governo Federal oferece inúmeros benefícios para a população, e o salário-maternidade é um dos que mais se destacam. Afinal, é por meio dele que as mães podem ficar até 120 dias em casa com o filho recém-nascido ou recém-adotado, sendo remuneradas sem que precisem trabalhar durante esse período.

Tal benefício não é novo. Muito pelo contrário: vem sendo solicitado há muito anos. Mas, mesmo assim, há quem ainda tenha dúvidas sobre ele, principalmente nos momentos em que um novo governo se inicia, o que pode levar a mudanças no fornecimento dos pagamentos.

Abaixo, portanto, estão todos os detalhes que devem ser do conhecimento de quem pretende recorrer ao salário-maternidade em 2023.

Para receber o salário-maternidade em 2023 é preciso atender às regras do benefício

Antes de mais nada, é sempre interessante reforçar que o salário-maternidade nada mais é do que a remuneração mensal que a mulher recebe ao entrar de licença-maternidade.

Logo, para receber esse salário em 2023, é importante que essa mulher tenha tido um filho, tenha adotado uma criança ou mesmo tenha passado por outras situações muito específicas, como ter sofrido um aborto espontâneo.

O tempo de recebimento do benefício pode variar de acordo com cada caso, mas, via de regra, costuma ser de 120 dias. Lembrando que, para ser beneficiada, a mulher não precisa necessariamente ser uma trabalhadora com carteira assinada, mas precisa contribuir para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Sendo assim, têm direito ao salário-maternidade:

As mulheres que trabalham sob as normas da CLT;

As mulheres que trabalham como domésticas;

As mulheres que são MEI ou contribuem de outra forma autônoma;

As mulheres que estão desempregadas, mas seguradas pelo Instituto.

Existe uma exceção no caso das seguradas que se enquadram como individuais, como especiais ou como facultativas: antes do nascimento do bebê, é preciso que elas tenha feito pelo menos 10 contribuições, a fim de que possam solicitar o benefício.

Valores das mensalidades acompanham os ajustes do salário mínimo desse ano

Muitas pessoas não sabem, mas até mesmo o pai da criança pode ter direito ao salário-maternidade, caso a mãe venha a falecer durante o parto, por exemplo.

Sendo que os pais também têm direito de recebimento do auxílio nos casos de adoção.

Mas, independentemente disso, é importante que todos que precisem solicitar esse benefício social no decorrer de 2023 saibam quais são os números relacionados aos pagamentos das parcelas.

E, a depender do caso, costuma-se considerar o salário mínimo vigente para cálculo, ou mesmo o valor das últimas contribuições feitas.

As seguradas especiais, por exemplo, se enquadram no recebimento de um salário mínimo, o que está na casa dos R$ 1.302 agora, e mudará para R$ 1.320 a partir de maio.

Já quem trabalha com carteira assinada recebe os repasses diretamente da empresa em que atua, sendo que o valor a ser recebidos como salário-maternidade deve ser igual ao salário que a colaboradora já recebe.

