Você tem R$ 1 ou mais na sua conta do Nubank? Esta notícia é para você

O banco digital Nubank é o maior no Brasil, isso porque o banco sempre está em constante atualização, mudanças e deixando cada vez mais o app com novidade e facilidade na hora de resolver as coisas.

No começo do mês de fevereiro a empresa compartilhou mais uma novidade, que agora todos os clientes do roxinho poderão investir o dinheiro nos títulos do Tesouro Direto através do aplicativo. Entretanto, muitas pessoas não sabem que as opções de aplicações são várias, ou seja, a demanda é grande de tipos de investimentos. E o cliente encontra também a opção de investir a partir de R$ 1 real, e assim o dinheiro começa a render.

É válido ressaltar que não tem cobrança para abrir a conta e nem para manter o dinheiro rendendo ou para investir em algumas ações que desejam como FIIs, BDRs. Com isso, o banco facilitou para cada pessoa dentro do seu perfil encontrar uma alternativa para aplicar dentro da sua realidade financeira e fazer o rendimento andar pra frente.

Opções de investimento pelo Nubank

O Nubank está dando oportunidade de os clientes investirem seu dinheiro e começarem a criar essa mania e hábito de guardar e investir dinheiro, para ter um controle financeiro melhor. E para complementar, dentro do aplicativo a pessoa pode fazer um teste de perfil de investidor para saber onde colocar o seu dinheiro.

Veja abaixo o produto de investimento:

Tesouro Direto

Ações

BDR (Brazilian Depositary Receipts)

ETF (Exchange Traded Funds)

CDB (Certificado de Depósito Bancário)

Renda Fixa (CDB, LCI/LCA)

Fundos de investimento

Por mais que o Nubank lançou oportunidade para os clientes que não tem costume com investimento terem a oportunidade de guardar R$ 1 real para ir se acostumando, é necessário destacar que tem aplicações onde o mínimo é de R$ 100 a R$ 500, você consegue analisar essas informações e como faz tudo pelo próprio aplicativo.

Veja também: Dinheiro extra para quem declara Imposto de Renda? Veja como funciona

Fundo de renda

Quer começar a investir com pouco dinheiro? Você pode utilizar a modalidade Nu Reserva Imediata, e o fundo de renda fixa está englobado no Certificado de Depósito Interbancário, lembrando que tem baixo risco, então pode fazer aportes de R$ 1 real. Já a taxa é de 0,3% referente a administração, essa taxa é anualmente. Veja como investir no Nubank:

1 passo – Entre no aplicativo

2 passo – Clique em “Investimentos”

3 passo – Realize o teste de perfil de investidor e depois clique em “Começar a investir”

4 passo – Clique em “Fundos de Investimento” e depois crie uma conta correta na modalidade NuInvest

5 passo – Clique em “Nu Reserva Imediata” e depois em “Conheça”

6 passo – Nesse tópico é importante ler todas as informações para tirar todas as dúvidas de como funciona

7 passo – Se realmente desejar aplicar o seu dinheiro clique em “Investir” e siga as instruções.

Pronto, agora você já sabe como investir seu dinheiro no Nubank.

Veja também: R$ 700 liberados no PicPay; veja como você pode receber esse dinheiro