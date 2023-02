Novo concurso do Ibama 2023: edital deve trazer muitas vagas

Não são poucas as pessoas que buscam participar de concursos a fim de conseguirem oportunidades de trabalho consideradas mais estáveis, e com ótimos benefícios. E, ao que tudo indica, ainda no decorrer de 2023 esse público poderá participar de um novo concurso do Ibama.

O pedido da realização da prova e do respectivo processo de seleção já está nas mãos da Secretaria de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, tendo sido enviado diretamente por Rodrigo Agostinho, atual presidente do Instituto.

Vale frisar, ainda, que no mês de janeiro Jair Schimitt, que então presidia o Ibama, já havia informado que uma solicitação seria enviada para o governo.

Ou seja: para quem não abre mão de participar dos melhores concursos do país, vale a pena acompanhar mais detalhes sobre o assunto, pois o edital poderá ser divulgado em breve.

Por que um novo concurso do Ibama se faz necessário

De acordo com Agostinho, atualmente o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) conta com somente 50% (aproximadamente) da quantidade de colaborares que precisa ter para funcionar plenamente. E isso totaliza 2.900 pessoas.

Parte do problema surgiu na gestão de Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal – PL), uma vez que, durante sua gestão, o então presidente do Brasil acabou por desmontar o órgão em alguns sentidos.

A ideia, agora, é que quem não foi chamado possa participar de um novo concurso, a fim de preencher as vagas necessárias. O número de contratações, porém, ainda não foi informado oficialmente, mas espera-se que aproximadamente 500 candidatos sejam selecionados.

É preciso compreender, porém, que na área ambiental o Brasil necessita de mais 2.103 novas contratações.

Logo, o objetivo é não só contratar por meio do novo concurso do Ibama, mas, também, convocar todas aquelas pessoas que obtiveram bons resultados no concurso que o órgão realizou no ano de 2021.

Como foi o concurso referente ao ano de 2021

A necessidade de novos servidores, portanto, é maior do que a quantidade de vagas que serão abertas em 2023, o que fará com que os aprovados em 2021 sejam convocados normalmente.

Atualmente, o Ibama conta com quase 6.000 servidores, mas somente 2.890 estão de fato ativos nas vagas que ocupam.

No que diz respeito ao concurso de 2021, especificamente, foram 568 vagas abertas, divididas da seguinte forma:

Vagas de Técnico Ambiental, para pessoas que concluíram o Ensino Médio;

Vagas de Analista Ambiental e Analista Administrativo, para pessoas que concluíram o Ensino Superior.

Os salários eram de, respectivamente, R$ 4.063,34 e R$ 8.547, 64, sendo acompanhados ainda de Auxílio Creche e Auxílio Alimentação, entre outros benefícios.

Todo o processo de seleção ocorreu por meio da aplicação de provas objetivas. Portanto, caso venha a de fato acontecer em 2023, o novo concurso do Ibama tende a acontecer nos mesmo moldes, a fim de completar o quadro de colaboradores.

