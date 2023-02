URGENTE! Novo Bolsa Família nesta quinta-feira; veja o que muda

Boa notícia! O Bolsa Família está passando por mudanças e melhorias desde o início do ano e finalmente uma das novidades mais esperadas foi confirmada e irá vir à tona nesta próxima quinta-feira, 2. Estamos falando do adicional de R$ 150 para crianças entre zero e seis anos e o bônus extra para famílias maiores – que poderão receber até R$ 1 mil dependendo de alguns critérios estipulados. Veja o que muda e quem tem direito.

Novo Bolsa Família é confirmado

Nesta próxima quinta-feira, 2, no Palácio do Planalto – será lançado o Novo Bolsa Família. De acordo com informações do ministro Wellington Dias – há várias novidades que serão anunciadas e implantadas já neste próximo ciclo de pagamentos.

Das mais esperadas encontra-se o pagamento bônus para famílias maiores. Visto que de acordo com o ministro não é justo uma família de 5 integrantes receber o mesmo valor de uma família unipessoal e assim por diante. Além disso, já é certeza sobre o adicional de R$ 150 para crianças entre zero e seis anos.

O Ministro Wellington Dias ainda não confirmou valores ou como irá funcionar o bônus para famílias maiores. Entrementes, a priori é cabível afirmar que o valor mínimo dos pagamentos será de R$ 600 com os demais adicionais.

Lembrando que algumas famílias chegam a ganhar até R$ 1 mil – visto que a cada dois meses ocorre o pagamento do Vale-Gás. Caso as mesmas famílias possuam crianças entre zero e seis anos – os repasses somados ultrapassam a casa dos R$ 1 mil.

Outro programa é anunciado

Citando os novos valores, também foi anunciado na mesma cerimônia que o programa ‘Desenrola’ já está saindo do forno e irá contemplar inúmeros brasileiros. No qual será possível financiar dívidas com descontos e assim amenizar os R$ 300 bilhões de dívidas que existem entre os brasileiros.

Novas mudanças são anunciadas

É válido lembrar que as famílias que possuem jovens que se destacam no esporte ou tiram boas notas não terão premiação extra como ocorria no antigo programa de distribuição de renda. Em contrapartida, as regras ficaram um pouco mais rígidas no quesito educação.

Tornou-se obrigatório que os pais matriculem os seus filhos nas escolas. Que a caderneta de vacinação esteja em dia e que as gestantes sempre estejam com o pré-natal em dia. São medidas que visam auxiliar na cidadania das famílias brasileiras.

Como citado por especialistas, o Governo propõe não somente uma fonte de renda – mas a possibilidade das famílias se estruturarem e conseguirem melhores condições de vida – sendo os pilares mais importantes para isso: saúde e educação.

Portanto, essas são as mudanças do Novo Bolsa Família. Durante o anúncio mais novidades serão apresentadas e explicadas. Lembrando que agora já irá iniciar o pente-fino removendo os cadastros irregulares. As famílias que se sentirem prejudicadas podem buscarem ajuda no CRAS local e reaverem os registros.

