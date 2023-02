Como pagar apenas 1% da sua DÍVIDA; aproveite a oportunidade

O Feirão Serasa Limpa Nome está de volta e esse novo mutirão para pagar dívidas vai até o dia 31 de março. Ou seja, mais uma vez a Serasa está dando oportunidade de os brasileiros quitarem suas dívidas, assim poderão aproveitar essa nova edição que está com descontos extraordinários e ficar com o nome limpo, lembrando que nesta edição de 2023 vem com grandes novidades.

O Serasa informou que as pessoas que estão negativadas terão chances de negociar e ter desconto de até 99% referente ao valor do débito, assim a pessoa paga apenas 1% da conta. Para complementar, foi informado também que tem mais de 365 milhões de ofertas com várias opções de negociações do Feirão.

Desse número total, cerca de 30% irão oferecer oportunidade de quitar a dívida por até R$ 100 que equivale a 113 milhões de ofertas. As empresas parceiras da Serasa também entraram no Feirão e estão oferecendo várias possibilidades de pagamento via Pix, assim o nome vai ficar limpo na hora.

Empresas parceiras

Esse Feirão de 2023 vem com grande novidade e bateu o recorde, são mais de 425 empresas que decidiram fazer parceria esse ano com o Serasa, e as negociações vão atingir vários campos como: empresa de telefonia, dívidas de universidades, bancos, varejistas, entre outros.

Veja agora mesmo algumas empresas e o quanto de desconto eles darão para negociar as dívidas:

99% de desconto: empresa Ativo S.A, Crediativos, Itaú, Liftcred, Recovery e Riachuelo

95% de desconto: empresa Calro, FortBrasil, Itapeva, Marisa, Ipanema e Renner

90% de desconto: empresa O Boticário, Credsytem e Calcard

50% de desconto: empresa Vivo

Não são somente essas empresas, outras também entraram no clima do desconto e vão oferecer várias oportunidades, empresas como: Vivo, Tim, Oi, Banco do Brasil, Crefisa, Santander, Bradesco, Casas Bahia, Carrefour, Mercado Livre, Magalu e Natura.

A Serasa informou no site para as pessoas que querem negociar as dívidas que estão em atraso, não precisa estar com o nome sujo, a pessoa consegue acessar através do canal digital da Serasa, consultar e verificar todas as oportunidades para quitação do débito com descontos especiais, e tem também opções de parcelamento.

Como negociar a dívida

Como viu acima, o Feirão Serasa em 2023 veio com tudo e com grandes oportunidades para quem tiver interesse realmente achar uma condição que caiba no bolsa e quitar a dívida. Você pode fazer isso sem sair de casa, as pessoas que estão negativadas podem baixar o aplicativo Serasa no Play Store.

Assim que entrar, digite o seu CPF e faça um cadastro, assim aparecerá logo em seguida as opções e condições para renegociação das dívidas que estão em aberto. Ou seja, a pessoa terá oportunidade de escolher como pagar, se quer parcelar, escolher a melhor data de pagamento, entre outros. Para quem não sabe, a Serasa consegue gerar mais do que um boleto dependendo da forma de pagamento que a pessoa escolher.

