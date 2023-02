Novo imposto da gasolina pega consumidor de surpresa no Brasil

O imposto de gasolina é mais uma novidade que está pegando em 2023 e deixando todo mundo assustado. O presidente Lula (PT) já informou que está pensando o que irá fazer com esse ponto, no entanto, hoje dia (28) acaba a vigora e até o momento não tem resposta definitiva se irá voltar com os impostos.

Pelo Governo Federal, essa cobrança do imposto ele espera que comece a partir de março, entretanto a gasolina pode ficar bem mais cara para os brasileiros. Para quem não sabe, essa medida está em vigor desde o dia 2 de janeiro e manteve as alíquotas zerada para alguns impostos de combustíveis.

Devido a isso, a partir de março tanto a gasolina como o álcool podem sofrer alterações e pesar um pouco mais no bolso do brasileiro, já para diesel essa isenção é válida até o final do ano, ou seja, os motoristas que usam a gasolina e etanol se livraram desse imposto.

Isenção do imposto na gasolina volta a ser debatido

Após um período com preços acessível na gasolina, o imposto na gasolina voltou a ser debatido entre as autoridades e até mesmo entre a população. Como dito acima, além do diesel a desoneração do PIS/PASEP e também do COFINS vale para biodiesel e gás liquefeito de petróleo. Essa isenção para ambos vai até o dia 31 de dezembro de 2023.

No mês de junho de 2022, para quem lembra teve a lei complementar da redução do ICMS quando o governo estava por Jair Bolsonaro (PL), então os motoristas estão aproveitando a limitação da alíquota sobre esse imposto na gasolina, porém a partir do dia 1 de março é preciso ficar esperto e já analisar o novo cenário, pois o preço pode subir.

Veja também: Quer receber o Pis/Pasep? Veja por quanto tempo você deve trabalhar

Decisão sobre o aumento do combustível

Nesta última segunda-feira (27) o presidente Lula (PT) fez uma reunião com o Fernando Haddad, que é ministro da Fazenda e também junto com o presidente da Petrobras que se chama Jean Paul Prates, para assim discutirem e resolverem a questão do imposto nos combustíveis, e um dos pontos é que a equipe petista deseja retomar a volta desses impostos.

E deram como justificativa que com a volta desses impostos que são projetados, ajudariam a controlar o déficit público, que está em R$ 231,5 bilhões.

Agora o que resta é esperar esse começo de março para analisar como ficará a situação.

Veja também: Dinheiro extra para quem declara Imposto de Renda? Veja como funciona