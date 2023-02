LULA manda a real e você pode ficar FELIZ! Novo salário mínimo ainda em 2023

Já há alguns meses os brasileiros têm ouvido falar sobre o anúncio de um novo salário mínimo ainda no decorrer de 2023. E agora, segundo o que foi apurado pela imprensa, de fato tal mudança será feita muito e breve, por parte de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT).

A pauta já havia sido levantada durante sua campanha eleitoral, mas sem que fossem citados valores ou outros dados mais concretos, como mês de lançamento da nova quantia. A base do novo presidente, porém, já o estava pressionando desde sua vitória, para que um anúncio oficial fosse feito.

Vale lembrar, de qualquer forma, que os trabalhadores brasileiros já contam com um aumento real (acima da inflação) de 7,4% desde o dia primeiro de janeiro, conforme prometido por Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal – PL). O segundo aumento, previsto por Lula, seria de R$ 18 em cima dos R$ 1.302 já vigentes.

Ou seja: se as informações obtidas nos bastidores pela imprensa estiverem corretas, no dia 1 de maio já teremos um novo salário mínimo de R$ 1.320.

Divergência entre as alas do governo, no que diz respeito ao novo salário mínimo

Visto com bons olhos por praticamente toda a população, esse novo salário mínimo dividiu (e ainda divide) opiniões, no que diz respeito às diferentes alas do Governo Federal.

Para Fernando Haddad, que chefia o Ministério da Fazenda, tal aumento poderia levar a um desequilíbrio nas contas públicas. Já Luiz Marinho, ministro do Ministério do Trabalho, acredita que tal mudança de fato deve ser feita. Ambos compõem o mesmo partido que Lula.

Em pronunciamentos recentes, porém, Haddad afirmou que estudos comprovaram ser possível manter as contas públicas intactas, ao mesmo tempo em que se garante à população um salário mínimo maior.

Por outro lado, Simone Tebet (MDB), que está atuando como Ministra do Planejamento e Orçamento, afirma que precisarão ser feitos cortes em algumas áreas (ainda não anunciadas), a fim de que se possa elevar o valor do salário.

A linha do tempo relacionada a essa mudança

Em outubro, após vencer a eleição, Lula prometeu à população um aumento real do salário, mas sem citar valores. E em dezembro sua equipe convenceu o Congresso Nacional a aprovar um aumento que chegasse a R$ 1.320.

Agora, em janeiro de 2023, porém, novos estudos, incluindo em relação ao aumento no número de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mostraram que talvez tal aumento não fosse possível. O que levou Lula a considerar a criação de um grupo de trabalho para discutir o assunto, mas sem se comprometer com fazer mudanças ainda esse ano.

Por fim, agora em fevereiro os jornalistas do Metrópoles e do O Globo tiveram acesso a informações que indicam que o novo salário mínimo será, sim, anunciado nos próximos meses.

A data exata, por sinal, é dia 1 de maio. Ou seja: o Dia do Trabalhador.

