Dois novos DIAS DE FOLGA para os trabalhadores em 2023; veja quem pode

Não há nenhum trabalhador brasileiros que não aprecie ter dias de folga para descansar a mente do trabalho e ter mais tempo para lidar com algumas questões pessoais importantes. E a boa notícia é que, se ocorrerem todas as aprovações necessárias, dias como esses serão acrescentados à rotina de um grupo específico de trabalho.

O PL (Projeto de Lei) 143/2013, relacionado a esse assunto, foi proposto pelo deputado Rubens Otoni, do Partido dos Trabalhadores de Goiás, e já está aguardando análise na Câmara dos Deputados, para então seguir para a devida tramitação.

Todas as informações sobre ele e os dias de folga que busca criar, bem como sobre quem terá direito a desfrutar de tais dias, são apresentadas na leitura do artigo a seguir.

No que consistem os novos dias de folga que alguns trabalhadores poderão ter

Há quem não abra mão dos dias de folga para poder relaxar e ter um momento de lazer, por exemplo. E há, também, quem aprecie a existência de tais dias como a oportunidade ideal de lidar com questões pessoais e familiares com mais calma.

E é justamente a esse segundo grupo de trabalhadores que os novos dias de folga propostos no PL 143/2013 dizem respeito.

Explicando de forma resumida, esse Projeto de Lei busca incluir na CLT (Consolidação das Leis do Trabalhado) o direito de as pessoas que tenham filhos de no máximo 14 anos de idade poderem se ausentar do trabalho para participar das reuniões realizadas nas escolas.

Otoni criou o projeto se baseando, por sinal, na própria CLT, mais especificamente no artigo 473, que trata de motivos pessoais ou mesmo de ordem pública para justificar a falta no trabalho.

De modo geral, a ideia é facilitar a participação dos pais na vida escolar de seus filhos, fornecendo a esses trabalhadores dois dias de folga por ano, para que possam realizar tal ação.

Essas folgas, porém, se aprovadas, não poderão ser usufruídas simplesmente quando o trabalhador desejar: elas serão semestrais. O que significa que o pai ou a mãe poderá se ausentar do trabalho um dia no primeiro semestre, e outro dia no segundo.

Veja também: Aprenda a REATIVAR seu Bolsa Família para receber os R$ 600 ainda em fevereiro

Os trabalhadores já contam com autorizações similares, embora muitos não saibam

Embora seja comprovado que quanto mais os pais participam da vida escolar de seus filhos, melhor é o desempenho escolar dos mesmos, o Projeto de Lei ainda tem um longo caminho para percorrer, antes de realmente virar lei.

Após a etapa relacionada à Câmara dos Deputados, ainda terá a discussão por parte das comissões e a votação no plenário. Depois, o PL segue para o Senado e, então, para a aprovação de Lula.

Vale frisar, porém, que já existem ausências trabalhistas permitidas por lei, e que também representam dias de folga.

É o caso, por exemplo, da falta no dia do nascimento do filho, ou mesmo por ter que levar o filho de até 6 anos de idade ao médico.

Veja também: Convocação GERAL para o Cadastro Único? Veja se você está na lista