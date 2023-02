Signos que vão receber uma verdadeira SURPRESA neste Carnaval

O Carnaval, de modo geral, é uma festa que, por si só, pode representar grandes momentos para qualquer pessoa que ame curtir cada momento desse período. Amizades e amores são criados, por exemplo, não sendo raro encontrar quem tem uma ótima história carnavalesca para contar.

Essa, que é uma das datas mais aguardadas pelos brasileiros, porém, também irá representar verdadeiras e significativas surpresas para alguns signos esse ano.

Aliás: os astros nos influenciam diariamente, em diversos campos de nossas vidas, e durante o Carnaval, e principalmente depois dele, não seria diferente.

Todos os signos do zodíaco receberão alguma influencia, mas para três deles a surpresa será ainda maior, e poderá começar a ser percebida já na quarta-feira, dia 22 de fevereiro.

Quais signos terão uma surpresa significativa após o Carnaval

Neste Carnaval, e mais especificamente no dia imediatamente após a famosa terça-feira que fecha a data, são esses os signos que serão surpreendidos:

1. Surpresa de Carnaval para o signo de Touro

Os taurinos definitivamente não estão em busca de um novo amor, principalmente por estarem vivendo um momento de recuperação de traumas amorosos passados.

Porém, existe uma pessoa especial que há tempos está querendo um espacinho no coração das pessoas desse signo, e o finzinho do Carnaval pode representar o início de um lindo futuro, no qual tal pessoa estará presente. Quem quer muita curtição, portanto, deve aproveitar os bloquinhos e “sossegar” depois.

2. Surpresa de Carnaval para o signo de Gêmeos

Já para quem é do signo de Gêmeos, a grande surpresa imediatamente pós-Carnaval estará ligada mais à vida profissional, e não à amorosa.

Pode surgir uma grande promoção que, num primeiro momento, pode deixar tudo “de pernas para o ar”, levando o geminiano e ajustar seus horários e até mesmo mudar de endereço. Mas há, claro, o lado positivo: será a oportunidade perfeita para sair da zona de conforto.

Tudo isso irá demandar dedicação. Então, se a ideia é focar na diversão, o momento é agora, pois a partir do dia 22 as coisas tendem a mudar.

3. Surpresa de Carnaval para o signo de Libra

Os librianos e as librianas que amam o status de ficantes, principalmente durante o Carnaval, devem aproveitar muito os dias de festas. Pois a surpresa, para eles, será no campo amoroso.

Um relacionamento sério surgirá nos próximos dias exigindo, inclusive, que se crie um distanciamento definitivo em relação a qualquer ex.

Veja também: CHUVARADA no Carnaval! 123 cidades estão em ALERTA até terça

Vale a pena curtir com moderação

Mesmo que a dica seja para que os signos acima curtam o Carnaval, para depois focarem nas surpresas que estão por vir, é sempre importante lembrar que essa curtição deve ser feita com moderação.

Afinal, os exageros, em todos os sentidos, podem fazer com que os nativos de Libra, Gêmeos e Touro não consigam aproveitar devidamente o início das novas fases que estão por vir.

Veja também: Limite de R$ 5 MIL no Nubank: aprenda como solicitar esse benefício