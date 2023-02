O que acontecerá com seu SIGNO durante o Carnaval? Confira

Cada signo age de uma forma diferente, em literalmente todos os contextos: eles nunca irão agir exatamente da mesma forma ao se apaixonarem ou ao terem que interagir com amigos, por exemplo.

E, em relação ao Carnaval, a premissa é a mesma.

São diversos dias de muita festa, com todos os foliões querendo curtir ao máximo. Mas, mesmo assim: um signo não curte da mesma forma que outro.

Conhecer as características de cada signo nesse contexto ajudará qualquer pessoa a curtir o Carnaval da melhor forma, sabendo exatamente como lidar com os foliões de signos diferentes do seu.

O comportamento de cada signo durante o Carnaval

Os astros estão sempre influenciando o comportamento humano. E é com base nessa influência que Emer Oliveira, astrólogo renomado, fez uma breve previsão de como cada um dos doze signos do horóscopo irá se comportar nesse Carnaval 2023:

1. Signo de Áries

Os arianos (e arianas) estarão se comportando de forma ousada e direta. Aliás: pouco importa a hora e o lugar, pois eles querem mesmo é focar na pegação.

2. Signo de Touro

O erotismo também será a marca registrada de Touro nos próximos dias. Ao contrário de Áries, por exemplo, ele tendo a ser mais tímido de início.

3. Signo de Gêmeos

O signo que é marcado pela criatividade também irá “botar as asinhas de fora” nesse Carnaval. Qualquer geminiano estará criativo na hora da conquista.

4. Signo de Câncer

Quem é de Câncer estará curtindo a folia, mas o que estará buscando de verdade é um romance. Aí, não tem jeito: a entrega será por completo!

5. Signo de Leão

O comportamento do signo de Leão estará focado em uma única coisa: beijar muitas bocas. Quanto mais ele conseguir, mais satisfeito se sentirá.

6. Signo de Virgem

Indo na contramão dos demais, Virgem será mais tímido esse ano. Até mesmo sua diversão poderá ficar comprometida, por conta da timidez.

7. Signo de Libra

Os librianos conseguirão curtir as festas na medida, do início ao fim. Terá paixão, sim, mas também terá muita animação.

8. Signo de Escorpião

Falando de forma direta: o signo de Escorpião irá adotar um comportamento que o levará a terminar cada noite de festa na cama, no sentido romântico da palavra.

9. Signo de Sagitário

Viver aventuras e conhecer pessoas diferenciadas é o grande foco de Sagitário esse ano. Quem se envolver com esse signo tende a viver o famoso “amor de Carnaval”.

10. Signo de Capricórnio

Os capricornianos irão se comportar de modo a manter os pés no chão, sem se deixarem levar pelas emoções. Viver algo com alguém é uma possibilidade, mas só depois de conhecer bem a pessoa.

11. Signo de Aquário

Curtição e alegria farão parte do comportamento de Aquário. Esse signo evitará ao máximo qualquer envolvimento sério.

12. Signo de Peixes

Por fim, o foco de Peixes estará em se divertir com os amigos, e não necessariamente na parte carnal. Afinal, é um signo que precisa ter cuidado, pois se apega muito fácil.

Curtir com moderação é a melhor pedida

Independentemente das previsões astrológicas, é importante que cada signo busque aproveitar o Carnaval com certa moderação.

Afinal, ninguém quer viver arrependimentos, não é mesmo?

