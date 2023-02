Aprenda a REATIVAR seu Bolsa Família para receber os R$ 600 ainda em fevereiro

O Bolsa Família foi criado durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT), e ainda hoje se mantem como o principal programa de repasse de renda do Brasil.

Durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal – PL), ele passou a se chamar Auxílio Brasil. E agora, em março de 2023, voltará ao nome antigo, porém de forma reformulada. Tal reformulação, por sinal, inclui a iniciativa de inativar milhares de famílias que estavam sendo beneficiadas, o que já começou a acontecer.

O que muitas pessoas que recebem esse auxílio financeiro não sabem, porém, é que é possível solicitar a reativação, de modo a ter acesso às mensalidades novamente.

Quem pretende voltar a receber a quantia de R$ 600 ainda em fevereiro, portanto, não pode deixar de acompanhar o conteúdo a seguir.

Por que muitas famílias estão tendo seus cadastros inativados no Bolsa Família

O motivo para que muitas famílias estejam tendo seus cadastros desativados é muito simples: trata-se do famoso “pente fino” que o Governo Federal tem realizado nesse programa social, junto ao Ministério do Planejamento.

A ideia central dessa ação é avaliar as inscrições feitas no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico, ou simplesmente Cadastro Único), a fim de identificar toda e qualquer pessoa beneficiária que esteja recebendo os repasses sem de fato ter direito a eles.

Isso pode acontecer por dois motivos: por tentativa de o beneficiário “burlar” o cadastro com informações falsas, por exemplo, ou pelo simples fato de tal beneficiário não se enquadrar mais nos pré-requisitos que o classificam como pessoa que vive em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Independentemente do motivo, porém, as famílias identificadas nesse contexto já começaram a ser bloqueadas, a fim de que o Bolsa Família possa voltar, em março, com foco total nas pessoas que de fato necessitam da renda repassada.

Como a reativação deve ser feita

Pode ocorrer de alguma família ter sido desativada indevidamente, sendo que ainda mantenha todas as características para ser beneficiária do Bolsa Família. E, nesse caso, é sim possível “recorrer” da ação do Governo Federal e solicitar a reativação do cadastro.

E o passo mais simples para que isso seja feito é buscando o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) mais próximo.

O mesmo, por sinal, deve ser feito por quem está se inscrevendo no CadÚnico pela primeira vez.

O representante familiar que for ao CRAS, nesse caso, deve preferencialmente ser do sexo feminino, e ter pelo menos 16 anos de idade.

Os documentos que devem estar em mãos, nos dois casos, incluem:

Documento de identificação com foto;

Comprovante de residência atualizado;

Comprovante de renda atualizado;

Título de eleitor.

Cabe levar, ainda, os documentos das demais pessoas que moram na mesma casa.

