Novo cartão do iti cai na boca do povo e agrada os clientes; entenda melhor

No último dia 16 (quinta-feira) foi lançado oficialmente o novo cartão do iti, e tal lançamento tem dado o que falar, principalmente entre os clientes da marca.

Com características modernas, esse cartão promete acompanhar seus proprietários em inúmeras transações financeiras. Junto a ele, porém, surgiram críticas diversas, de quem já utiliza esse produto e todas as ferramentas ligadas a ele, e busca obter ainda mais facilidade (e modernidade) no dia a dia.

A seguir estão todos os detalhes sobre esse novo cartão e, também, sobre o iti, que já possui imenso destaque no mercado, quando o assunto é conta bancária.

Relembrando qual banco deu origem ao novo cartão do iti

Antes de saber mais sobre o novo cartão do iti, portanto, é interessante saber qual é a instituição financeira por trás desse produto. Afinal, nem todas as pessoas já tiveram acesso a essa informação.

Explicando de forma resumida, o iti nada mais é do que uma conta digital, criada pelo Banco Itaú para atender quem quer ter uma conta com opções mais vantajosas, até mesmo no quesito segurança.

Essa modalidade do Itaú existe desde 2019, e oferece aos seus clientes vantagens como:

Custo zero para emissão de cartão;

CDI que rende até 100% (no que diz respeito às quantias que ficam paradas);

Oferta de cartão físico que pode ser usado no crédito ou no débito, sem anuidade;

Ótimas opções de crédito: os limites vão até R$ 20 mil!

E é justamente o cartão físico acima citado que foi anunciado em sua nova versão pelo Banco Itaú, na conta do iti no Twitter.

No que consiste esse novo cartão anunciado recentemente

Quem está curioso a respeito do novo cartão do iti precisa saber que, como afirmado pela própria empresa, a mudança se deu mais no âmbito visual.

Vale frisar, porém, que as opções chip e contactless estão presentes, cabendo ao proprietário definir qual das duas irá usar para fazer seus pagamentos.

De modo geral, a nova versão traz maior organização, no que diz respeito às informações do titular da conta, e ainda combina mais com a identidade visual da própria marca: o rosa e o cinza são mesclados de modo a criar essa combinação.

Assim, todo mundo que “bater o olho” poderá saber de imediato que se trata de um cartão do iti.

E a boa notícia é que mesmo quem já possui uma conta iti com seus respectivo cartão pode solicitar a nova versão, caso tenha achado ela interessante: basta fazer a solicitação pelo aplicativo.

E por falar em solicitação…

Diversos usuários aproveitaram a deixa do lançamento do novo cartão do iti para retomarem pedidos corriqueiros que têm feito ao Itaú.

Um deles diz respeito ao cashback para compras no crédito, que já existe na concorrência, mas ainda não chegou no produto Itáu.

