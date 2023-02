Cancelamento do Cadastro Único ocorrerá pelo aplicativo! Veja quem pode fazer isso

O cancelamento do Cadastro Único será uma opção que muitos beneficiários poderão (e deverão) adotar muito em breve, principalmente por conta da forma como o novo Bolsa Família vem sendo tratado pelo Governo Federal.

Esse programa de repasse de renda, que foi criado durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT – Partido dos Trabalhadores), se mantem como o principal programa social existente no Brasil, inclusive durante o período, na gestão de Jair Messias Bolsonaro (PL – Partido Liberal) em que passou a se chamar Auxílio Brasil.

Cabe frisar, porém, que ele é somente um dos diversos programas que a população brasileira de baixa renda pode acessar, por meio de um cadastro ativo e atualizado no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal (conhecido como Cadastro Único, ou simplesmente CadÚnico).

Quem deverá aderir ao cancelamento do Cadastro Único

O cancelamento do Cadastro Único pode e deve ser feito por toda e qualquer pessoa que esteja participando desse cadastro e usufruindo de algum programa social sem possuir o devido direito para isso.

Ocorre, por sinal, que para ter direito a tal uso é imprescindível que o cidadão atenda a alguns pré-requisitos e mantenha seu cadastro atualizado, de modo que o governo possa fazer o devido acompanhamento de sua renda.

Porém, são muitas as pessoas que não aderem à regra da atualização, ou mesmo se cadastram já sabendo que não possuem direito à participação e, por conta de equívocos, acabam por receber algum benefício.

É a estas pessoas que o cancelamento do Cadastro Único se destina.

E a boa notícia é que, de acordo com o MDS (Ministério do Desenvolvimento Social), tal cancelamento poderá ser feito por meio de um aplicativo, muito em breve. Por meio dessa iniciativa, o cidadão que já sabe que não se enquadra nos programas sociais brasileiros poderá desfazer seu cadastro no CadÚnico sem nem mesmo precisar se dirigir a um CRAS (Centro de Referência e Assistência Social).

Será a opção ideal, inclusive, para quem não deseja se expor.

Lembrando que quem estiver recebendo algum auxílio indevidamente, a exemplo do Bolsa Família, e não fizer o cancelamento poderá ter que lidar com sanções governamentais.

Medida se faz necessária, por parte do Governo Federal

Essa ação de cancelamento faz parte do projeto de reestruturação do CadÚnico, e do objetivo de levar o Bolsa Família e outros programas sociais somente para as pessoas que de fato precisam deles.

O ministro do Ministério do Desenvolvimento Social, Wellington Dias frisa que praticamente 2 milhões de pessoas foram cadastradas de forma indevida nos últimos meses, sendo que muitas delas recebem mais de R$ 10 mil por mês e, portanto, não precisam de nenhum auxílio social.

A partir de março as iniciativas de exclusão desses cidadãos do Cadastro Único se tornaram ainda mais intensas, inclusive com a liberação do aplicativo acima citado.

