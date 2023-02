SAIU a nota de corte para o SISU 2023? Veja como calcular

A nota do SISU – Sistema de Seleção Unificada – está prevista para sair no dia 28 de fevereiro de 2023, mas se você já quer fazer uma simulação, existem alguns sites que os participantes poderão calcular sua nota em algumas ferramentas que tem na internet. Como por exemplo, o site Descomplica e o site Stoodi.

Ambos os sites oferecem um simulado gratuito e que é fácil de entender e mexer conforme a nota que o participante tirou no Enem – Exame Nacional do Ensino Médio, assim a pessoa consegue saber mais ou menos a nota para calcular as chances de entrar na faculdade que deseja.

Ou seja, as ferramentas que você vai utilizar nesses sites vão comparar a sua média de nota de corte nos anos anteriores. Lembrando que primeiro de tudo você deve fazer um cadastro no site, é rápido, para assim poder utilizar os simuladores disponíveis.

As inscrições para o Sisu começaram hoje dia 16 de fevereiro e vai até o dia 24 de fevereiro, para se inscrever basta ir pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior pela plataforma Gov.br.

SISU

Como citado acima, o resultado do SISU será compartilhado somente no dia 28 de fevereiro, se você quer saber antes para ter uma ideia de aplicar a sua nota do Enem para saber quais chances você tem, vamos explicar um pouco mais sobre os sites que consegue fazer essa simulação: Descomplica e Stoodi.

Site Descomplica

O site Descomplica já é bastante conhecido por alunos e participantes que já prestaram a prova do Enem em anos anteriormente, bastante pessoas gostam de fazer simulações por ele. No Descomplica tem uma ferramenta que calcula a sua nota do Enem, basta você acessar esse link e clicar na opção “simular agora”: https://descomplica.com.br/sisu/.

Lembrando que é necessário criar um login e uma senha. Feito isso, o próximo passo é preencher com informações todos os campos com as notas com as áreas de conhecimentos que são listadas e que se encontra no boletim do Enem, depois digite o nome da cidade e estado que queira estudar e também a escolha do curso, e por último clique em “simular”.

Nesse site você consegue achar a marcação total da prova, porque ele mostra e o cálculo é rápido, e mostra a possibilidade, as chances de a pessoa ser selecionado para uma vaga no SISU.

Site Stoodi

Esse site é um pouco parecido com o de cima, a pessoa também consegue simular e verificar a média de notas que foi alcançada pela prova do Enem e assim verificar a chance para ser aprovado no processo seletivo do Sisu. No Stoodi, além do cálculo o site também mostra um guia completo que explica o que é o SISU e quem pode fazer a inscrição.

Entre no Stoodi: https://simuladorsisu.stoodi.com.br, e faça a sua simulação.

