CAIXA libera empréstimo do Bolsa Família ainda nesta semana? Veja o que falta

O banco da Caixa Econômica Federal liberou cerca de R$ 6 bilhões de linha de crédito em outubro de ano passado, essa foi a primeira vez que essa linha foi ofertada, porém ao longo dos meses algumas regras tiveram que mudar par as pessoas da faixa de renda baixa, como por exemplo o caso de algumas famílias do Auxílio Brasil que foi alterada e teve paralisação de novas concessões.

Logo após esse ocorrido, no mês de janeiro assim que Rita Serrano assumiu o cargo como nova presidente do banco, essa linha de crédito foi oficialmente suspensa. Diante desse cenário, o banco Caixa está analisando as condições para verificar se realmente vale a pena pra eles continuar com essa operação de linha de crédito oferecendo o consignado, que por mais que seja um banco público, existem regras por lei que proíbe o banco de financiar atos que estão causando prejuízos.

Ainda não há certeza se a linha de crédito irá voltar

Nesta última quinta-feira (09/02) o Ministério do Desenvolvimento Social divulgou a Portaria Nº858 que altera a taxa máxima de juros, além do limite de comprometimento de tenda e o prazo de efetuar o pagamento desse empréstimo consignado para quem recebe o Auxílio Brasil (e que no mês de março vai se chamar Bolsa Família).

Com esse anúncio, o banco da Caixa Econômica compartilhou que recebeu novas regras e que vai analisar com calma todas as mudanças, no entanto ainda não foi confirmado se irão voltar com essa oferta de linha de crédito e nem uma data para essas novas solicitações.

Caixa Econômica Federal

Não é somente a caixa que teme essas taxas altas e sim as empresas credenciadas também, porque o benefício que será o maior responsável pela dívida se deixar o programa. E com essas novas regras, a Caixa já informou que deseja incluir as novas determinações em sua avaliação e vai continuar averiguando se vai trabalhar com o consignado ou não.

O governo federal diminuiu o tempo de endividamento e as taxas de juros, no entanto a Caixa e as empresas ainda precisam se posicionar e decidir se ambas vão ofertar o empréstimo e se vão liberar as novas solicitações. Devido a isso, não existe um prazo para que empresas voltem a oferecer o empréstimo consignado para esse público.

Empréstimo não tem data para ser liberado

Como ainda não tem data para liberar novamente essa linha de crédito, a Caixa informou que as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil que fez a solicitação desse crédito devem continuar pagando as parcelas normalmente, por mais que o Ministério do Desenvolvimento Social tenha anunciado algumas mudanças.

