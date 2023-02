Como parcelar compras em 2 ANOS usando o Nubank

Boa notícia! Quem nunca pensou em parcelar uma compra em 01 ano ou mais? Agora isso é possível através do NuPay. Modalidade de pagamentos do Nubank que facilita o parcelamento de compras e disponibiliza até 24 meses para o pagamento das mesmas! Com juros bem atrativos, a modalidade está atraindo cada vez mais olhares. Veja abaixo como funciona e como usar.

Parcele compras em até 24 vezes

Há pouco tempo o Nubank anunciou aos seus clientes uma nova modalidade de parcelamento dentro da plataforma. É comum que as maquininhas parcelem em até 12 vezes – e com juros altíssimos. Entrementes, agora é possível realizar o parcelamento dentro do próprio aplicativo.

Lembrando que as transações parceladas em até 24 vezes podem ser no crédito ou débito. Nem todos os clientes conseguem pagar suas contas à vista – em razão do alto valor.

No caso de eletrônicos ou emergências – a modalidade irá atender muito bem os clientes. Os pagamentos podem ser realizados dentro do próprio aplicativo. Não há necessidade de fornecimento de dados bancários ou análise de crédito.

Sendo necessário apenas que o usuário tenha limite de crédito disponível. É uma espécie de empréstimo no cartão de crédito – entretanto, com maiores parcelas e juros mais atrativos.

Com isso o Nubank aumenta o poder de compra dos usuários. Que podem optarem por compras com valores mais elevados tendo a garantia de que terão um parcelamento justo e com juros bem em conta.

Mensalmente o valor é cobrado na fatura do cartão de crédito. A cada repasse realizado o limite de crédito aumenta. Veja como funciona na prática!

Passo a passo de como parcelar compras em até 24 vezes

É necessário ser cliente Nubank e ter cartão de crédito aprovado! Mediante isso, é possível parcelar as compras em até 24 vezes.

Entre no aplicativo e vá até a aba “Cartão de crédito” e depois em “Parcelar compras”;

Selecione a compra efetuada;

Escolha a quantidade de parcelas e confirme o parcelamento.

Simples e rápido! Desse modo, o parcelamento irá ocorrer dentro do próprio aplicativo. Com taxa de juros fixas. Em alguns casos – dependendo do valor da compra ou perfil do cliente, a quantidade máxima de parcelas é 12.

Lembrando que deste modo o cliente irá realizar a compra à vista – e então, após confirmada a compra poderá ir no aplicativo e parcelar na quantidade de vezes que desejar.

Uma excelente alternativa até mesmo aos lojistas. Podendo fazer cruzamento de custo-benefício em razão das taxas aplicadas pela maquininha e do Nubank.

