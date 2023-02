2023 terá concurso GIGANTE para contratação de carteiros nos Correios

Boa notícia! Aos concurseiros de plantão espera-se que ainda neste ano de 2023 mais de cinco mil vagas sejam abertas nos Correios! No início do ano o secretário-geral da Findect, José Rivaldo da Silva – anunciou que haveria uma seleção com aproximadamente cinco mil vagas. A fim de suprir o déficit de funcionários que há na empresa. Lembrando que no mês de janeiro as chances de privatização dos Correios tornou-se praticamente nula. A atual gestão preferiu manter o serviço no poder público e com isso novas vagas surgiram.

Concurso Correios 2023

Ainda não existem muitas informações acerca do concurso dos Correios 2023 – até mesmo porque tudo que há são notas oficiais de integrantes da gestão. Entrementes, espera-se que ainda neste ano de 2023 as vagas sem divulgadas e a banca realizadora.

Lembrando que os Correios é uma entidade pública que disponibiliza suas vagas através do concurso público. Com isso, os aprovados tornam-se servidores públicos com os seus respectivos direitos.

Uma característica de servidores públicos é a permanência no cargo. Ou seja, só sai do cargo se cometer algum crime, erro grave ou pedir exoneração – portanto, é uma excelente oportunidade para os brasileiros que sonham com uma estabilidade financeira.

Os cargos oferecidos são para nível médio e superior. Embora já haja o anúncio – é necessário que o presidente dos Correios – Fabiano Silva dos Santos, aprove o concurso e então será liberado para as demais etapas.

Quais são os cargos e como se inscrever?

Ainda não se sabe ao certo a quantidade de vagas para cada cargo. Mas algo que é certo que a maioria das vagas será para carteiro dos Correios. Lembrando que a entidade possui um déficit de mais de 10 mil funcionários em suas agências.

Lembrando que o salário nacional dos carteiros é a partir de R$ 2 mil. Podendo aumentar bastante de acordo com o órgão em questão. Além disso, os funcionários dos correios têm vários auxílios e direitos: como Vale-Alimentação, Auxílio-Médico, etc.

Os salários podem chegar até 6.333,54 para funcionários graduados. Entrementes, todos possuem direitos aos demais benefícios. Lembrando que o Vale-Alimentação é de R$ 1.309 a R$ 1.228. Podendo trabalhar 5 ou 6 dias na semana. Portanto, os salários podem ultrapassar os R$ 7 mil.

Sem contar com a possibilidade de contratação de empréstimos consignado e até mesmo financiamentos. Desse modo, as vagas ainda não foram divulgadas e muito menos o edital.

Entrementes, quando as inscrições forem abertas será possível realizá-las através do site da banca idealizadora. Com possibilidade de isenção (doadores de sangue). Portanto, é recomendado estar sempre atento as notícias acerca dos concursos públicos brasileiros – brevemente sairá dos Correios 2023 e muita gente será chamada.

