CONFIRMADA a intenção de novo CONCURSO DE IBGE efetivo para 2023

Boa notícia! Aos concurseiros de plantão há um outro concurso previsto para este ano de 2023. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está precisando urgentemente de novos funcionários! Em entrevista, a Ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos – Esther Dweck, informou que mais de 30% dos funcionários do órgão estão aptos a se aposentar! Ou seja, caso isso ocorra haverá um grande déficit repentino de funcionários. Portanto, ainda neste ano o novo concurso deve ser lançado e os salários estão atraindo cada vez mais os olhares dos concurseiros.

Concurso IBGE 2023

O IBGE é o órgão responsável pela coleta de dados a fim da realização de pesquisas no país. Lembrando – que em 2022 houve um grande atraso nas pesquisas públicas e o grande responsável foi a falta de funcionários no órgão público de pesquisa.

Lembrando que estava prevista a contratação de mais de 180 mil recenseadores – entrementes, apenas 120 mil foram chamados. Em novembro de 2022 – foi publicado no Diário Oficial da União, a solicitação de um novo concurso público pelo presidente do IBGE.

O documento assinado por Luiz Gonçalves Rios Neto foi enviado até o Ministério da Economia e acabou ficando parado por algum tempo. Em razão das eleições, muitos setores brasileiros acabaram ficando em stand-by. Entrementes, tudo indica que a atual gestão com seus novos ministros queiram investir ainda mais nos órgãos públicos do país.

Com isso – espera-se que ainda neste ano de 2023 o edital para o IBGE 2023 seja lançado e disponibilizado aos brasileiros. As vagas são para nível médio e superior – com salários que podem chegar a quase R$ 10 mil.

Estima-se que mais de 2 mil vagas a serem preenchidas. Visto que o número é apenas uma especulação, já que o déficit de funcionários é muito maior do que isso. As vagas serão divididas em 03 cargos.

Leia mais: Liberado! Concurso da PM para nível médio e salário de R$ 4,3 mil

Quais são os cargos e como se inscrever?

Há 03 cargos que deverão ser preenchidos pelo novo concurso do IBGE. Sendo eles:

Técnico em informações geográficas e estatísticas;

Pesquisador em informações geográficas e estatísticas;

Analista de planejamento, gestão e infraestrutura e analista de tecnologia de informações geográficas e estatísticas.

A quantidade de vagas é bem distinta entre os cargos. Podendo variar de 10 até 1000 vagas. Lembrando que não é necessário ter plena formação em Geografia para adentrar no instituto. Pessoas com nível médio ou que são graduados em outras áreas também conseguem adentrar no órgão.

Visto que ao passar em qualquer concurso público – o candidato aprovado passa por uma série de testes e cursos de formação. No caso capacita ele para o pleno exercício daquela função. O salários começam em R$ 3.677,27 e podem chegar até R$ 9.839,06.

Os funcionários que entraram nas vagas de graduados acabam por receber mais que os demais. Lembrando que geralmente o valor da inscrição das vagas para ensino superior também são maiores.

Entrementes, há possibilidade de isenção mediante comprovação de doação de sangue. Desse modo, todos os pontos inteligam para uma única vertente – haverá o concurso do IBGE 2023 e será brevemente.

É recomendado que os concurseiros interessados já comecem a se prepararem deste então! É uma excelente oportunidade para realocação no mercado de trabalho e uma maior estabilidade financeira.