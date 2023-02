Recupere sua AUTOESTIMA! Aprenda a negociar suas DÍVIDAS

Estima-se que mais de 70% dos brasileiros estão com alguma dívida ativa. Algo interessante é que mais da metade dos endividados possuem débitos no cartão de crédito. Estar com o nome sujo na praça traz diversos malefícios – dentre eles, a impossibilidade de realizar empréstimos ou financiamentos bancários! Seguindo algumas dicas práticas é possível negociar suas dívidas rapidamente e sair o mais rápido possível do sufoco.

Como negociar as dívidas rapidamente?

Antes de tudo é necessário ter em mente quais são os débitos pendentes. E então, começar sempre pagando os que têm maiores taxas de juros e logo em seguida priorizar os que estão há mais tempo no vermelho.

A fim de ganhar um pouco mais de fôlego – o ideal é reunir todos os débitos, identificar os credores e desse modo ir negociando de maneira individual com cada um.

Lembrando que a principal meta é quitar o máximo possível de dívidas. No menor tempo possível e pagando a menor taxa de juros. Desse modo – é necessário entrar no sistema do Serasa, assim é possível ver todas as dívidas em aberto.

Visto que essa é a maneira mais eficaz de limpar o nome. Através do sistema do Serasa há propostas diárias de quitação de débitos com excelentes taxas de juros – com o único intuito de preservar a integridade de ambos e de que todos venham quitar suas pendências.

Lembrando que dentro da plataforma é possível consultar outras informações como o CPF. Assim – enquanto visualiza as dívidas é possível ter noção do score de crédito e de sua respectiva evolução. No caso das dívidas que ainda não foram para o sistema – a organização inicial citada acima é o começo de se prevenir e começar a quitar o mais rápido possível.

Como negociar as dívidas atrasadas?

Lembrando que o Serasa é somente uma das alternativas. Caso não queira ou não esteja no Serasa, é possível negociar ligando diretamente para a central de atendimentos da empresa em questão. Sempre com uma proposta já em mãos – acredite, eles querem negociar!

Entre no site do Serasa;

Faça o seu cadastro preenchendo o seu CPF e demais dados;

Preencha o seu perfil de usuário;

Visualize suas contas.

Pronto! Após a realização do cadastro no site do Serasa será realizada uma varredura no CPF em questão. No qual todas as dívidas irão aparecer e será possível negociar uma por uma clicando em cima da mesma.

Lembrando que ao ser pago usando o Pix ou outra modalidade sem ser boleto – o débito ocorre quase que imediatamente e com isso em até cinco dias úteis o Serasa irá retirar o nome do cliente da lista de inadimplentes.

Há opções melhores que são em épocas de feirões do Serasa. No qual as propostas de pagamentos são ainda mais atrativas. Geralmente ocorre entre 2 a 3 feirão por ano. Esperar (caso seja uma alternativa) é uma boa opção para economizar no pagamento das dívidas.

E então, o que está esperando? Negocie agora mesmo suas dívidas e saia do vermelho.