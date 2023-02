Bolsa Família dá direito a receber R$ 250 do Vale Sacolão?

Boa notícia! Neste ano de 2023 deverá ser aprovado um novo Projeto de Lei que garante aos brasileiros mais um benefício. O Vale-Sacolão, que deve ter o valor de R$ 250 e irá ajudar as famílias de baixa renda a conseguirem realizar suas compras mensais com mais dignidade. Entrementes, será que todos os brasileiros que recebem o Bolsa Família também podem receber o Vale-Sacolão? Veja abaixo como funciona e como se inscrever.

Vale-Sacolão 2023

O Vale-Sacolão é um Projeto de Lei criado pelo deputado José Nelto (PP-GO). No qual foi proposto um valor de R$ 250 para algumas famílias brasileiras de baixa-renda. No qual visa a compra de legumes, verduras e frutas.

Pelo baixo valor para compras mais completas, é necessário que o dinheiro seja destinado a itens menos essenciais e de valor mais baixo. Por isso o nome, em lembrança aos mercados centrais que há em algumas cidades. Lembrando que o PL visa famílias que vivem em situação de pobreza, ou seja, recebem até R$ 210 per capita.

Outro ponto lembrado acerca do projeto é o apoio ao comércio local. Com isso – os pequenos comerciantes teriam mais vendas em seus comércios e assim iria movimentar e muito a economia. A grande questão é que já há muitos auxílios – será que todos vão receber o Vale-Sacolão?

Tudo indica que os beneficiários do Bolsa Família também podem receber o benefício. Lembrando que a regra estipulada (até agora) é o recebimento máximo de R$ 210 per capita. Ou seja, que esteja enquadrado dentro do quadro de pobreza ou extrema pobreza.

Como se inscrever para receber o Vale-Sacolão?

Como é um Projeto de Lei, o mesmo ainda não foi aprovado. Mas para receber caso o PL seja aprovado é necessário estar devidamente cadastrado no CadÚnico – a fim de receber plenamente não somente o Vale-Sacolão mas também os demais auxílios do Governo.

Podendo citar o Bolsa Família e Vale-Gás. Desse modo, estipula-se que até o próximo semestre deste ano haja uma resposta oficial do Governo acerca dos valores e a quem será destinado.

Mas tudo indica que seja semelhante ao Vale-Gás, que mensalmente há uma varredura nos cadastros e algumas famílias são escolhidas. Desse modo, caso aprovado seja – as famílias poderão receber até 01 salário mínimo.

Lembrando que os valores são para famílias beneficiárias do Bolsa Família e aquelas que têm crianças de zero a seis anos recebem adicional de R$ 150. Caso seja aprovado, algumas famílias poderão receber R$ 600 das parcelas fixas, até R$ 300 de adicional, R$ 50 ou 100 do Vale-Gás e R$ 250 do Vale-Sacolão.

Portanto, espera-se que brevemente o projeto caminhe no Senado e desse modo haja uma resposta positiva para a população.