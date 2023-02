Prefeitura abre concurso com 3 MIL VAGAS e ótimos salários

Ótima notícia para quem quer prestar concurso em mora em Paulínia – SP, pois abriu um processo seletivo para a prefeitura e com diversos níveis de escolaridade, assim pessoas com ensino médio completo, técnico e superior terão oportunidade.

Os cargos ação de atuação na rede Municipal de Saúde e Educação na prefeitura de Paulínia, devido a isso as secretarias tanto de saúde como da educação serão as responsáveis por escolher o local de trabalho na hora dessa contratação.

Cargos do processo seletivo

Os cargos serão divididos por níveis, o cargo para as pessoas de ensino médio é de Agente de Apoio Educacional, porém ele vai além do que apenas a escolaridade é necessária apresentar uma comprovação de ao menos seis meses nessa função.

No nível técnico, como o nome já diz, é para as pessoas que tem algum curso técnico na área de Enfermagem, quem tiver interesse precisa ter o registro do COREN e uma experiência comprovada e pelo menos um ano na função.

E por último, no nível superior, é necessário que as vagas sejam cumpridas para quem tem o diploma de nível superior em Enfermagem e em Medicina, as vagas serão para médico do trabalho, plantonistas com várias especialidades.

Inscrição no concurso

Se você teve interesse em algumas dessas áreas e quer participar do processo seletivo da prefeitura de Paulínia – SP saiba que as inscrições foram abertas no dia 13 de fevereiro e vai até o dia 8 de março, às 16 horas.

Pode fazer a inscrição pela página eletrônica da Fundação Getúlio Vargas, que é o responsável, e também preencher todo o formulário e efetuar o pagamento do boleto no valor de R$36,25 para finalizar o seu processo de inscrição. Lembrando que esse é o valor oficial para todos os cargos.

É importante informar também que o candidato pode se inscrever em dois cargos do concurso, porém se deseja fazer isso, na hora da inscrição você deve preencher um formulário para cada cargo e pagar mais de um boleto também, e se for aprovado nos dois cargos poderá escolher somente um para atuar.

Seleção das vagas

A avaliação será de títulos e de experiência profissional, mas antes dessas avaliações a banca vai analisar os requisitos mínimos de cada candidato e se está dentro do que a vaga pede, sendo assim somente os selecionados vão participar da avaliação de títulos.

Remuneração

Para cargo nível médio o salário é no valor de R$ 2.000

Para cargo nível técnico o salário é no valor de R4 5.591,88

Para cargo nível superior de Enfermeiro o salário é no valor de R$ 7.353,10 e para os médicos o valor é de R$ 119,96 por hora, e a jornada mínima tem que ser de 24 horas semanais.

