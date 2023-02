Empresa pode demitir quem está afastado por problema de saúde? SIM! Veja quando

Quando ocorre um afastamento de um funcionário devido a problemas de saúde a empresa pode demiti-lo, no entanto, existem situações específicas para esse caso ao qual é bom o trabalhador se informar sobre o assunto. Quando ocorre esse tipo de afastamento, consequentemente, eles ficam um tempo sem trabalhar e são afastados pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Isso é capaz de acontecer através do auxílio-doença que é garantia através da lei federal. Lembrando que o tempo máximo desse afastamento é de 240 dias, que equivale a 8 meses recebendo esse auxílio. A dúvida que cerca os brasileiros é se a empresa pode demitir o funcionário que está nessa situação, e como citado acima a resposta é sim, mas vamos explicar as situações.

Como funciona o auxílio-doença do INSS?

Antes de tudo, é necessário entender que o auxílio-doença do INSS é um benefício considerado previdenciário, e são direcionados para os trabalhadores que ficam incapacitados por um tempo de exercer aquela atividade dentro da empresa, seja por doença ou acidente, mas só começa a receber após 15 dias consecutivos inabilitado.

Em casos menores de 15 dias, pode ser dado pelo atestado médico. O auxílio-doença do INSS vai garantir ao empregado uma renda durante esse tempo que ele vai ficar sem trabalhar, pois, normalmente esse afastamento é para o trabalhador fazer tratamentos, repouso, entre outros.

Quem pode fazer a solicitação?

Para poder entrar com o pedido de solicitação do seguro-desemprego, é preciso que a pessoa esteja contribuindo com a previdência social e também cumprir alguns requisitos.

Ou seja, essa solicitação que irá fazer vai ter que passar por uma perícia médica do INSS, e essa perícia vai conseguir fazer uma avaliação de condição de saúde e destacar se realmente o trabalhador vai precisar ficar afastado.

Lembrando que a pessoa precisa levar o laudo médico que comprove a doença ou o acidente e todos os outros documentos, como carteira de trabalho e documentos pessoais.

Valor do auxílio-doença

Para as pessoas que conseguem a concessão do pedido do auxílio-doença, vai receber cerca de 91% em relação ao salário de benefício, ou seja, esse valor é calculado em 80% nas maiores contribuições que foram realizadas a partir de julho de 1994.

Nesse ano de 2023 o valor mínimo do auxílio chega em R$ 1.100 e o máximo é no valor de R4 7.696,20, ou seja, para cada pessoa é um cálculo diferente para poder chegar no final.

