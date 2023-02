LIBERADO! Quem receberá o auxílio transporte de 2023; entenda

Os motoristas de Manaus receberam um benefício especialmente para eles do transporte executivo e alternativo, é um auxílio-transporte, na semana que vem a medida já será encaminhada para a Câmara Municipal e ser finalizada.

Auxílio-transporte para motoristas em Manaus

David Almeida, que é prefeito de Manaus ainda não divulgou os detalhes como será a distribuição desse novo benefício. Porém, já tem 455 motoristas na lista desse benefício, o dinheiro que será do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação, vai ser distribuído pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação.

Radyr Júnior, que é secretário municipal do Trabalho afirmou que esses motoristas terão oportunidade de regularizar a sua situação juntamente com a prefeitura, os processos de licitação que será na entrega de novos ônibus para circular em Manaus.

O objetivo dessa iniciativa é manter uma organização operacional para assim poder regularizar a frota, porém também preza pela garantia e qualidade da segurança dos serviços de transporte que serão oferecidos.

Na reunião no CCC – Centro de Cooperação da Cidade – o prefeito aproveitou a oportunidade para falar que semana que vem ele vai encaminhar a medida para a Câmara de Manaus, e assim será feita oficialmente a aprovação.

Câmara de Manaus

O prefeito de Manaus, David, informou que tem intenção de aprimorar todo o sistema de transporte de Manaus, então decidiu fazer uma reunião com o pessoal que representa o sistema executivo e alternativo, como o IMMU e a Semtepi.

E logo na semana que vem vai ser encaminhada a minuta da lei da Câmara Municipal. Essa minuta objetiva de criação do auxílio-transporte vai auxiliar os motoristas da regularização dos seus veículos, pois além disso, a medida vai permitir que a publicação do edital de compra para novos ônibus em Manaus e também a substituição de frota de ônibus no executivo e alternativo.

Como faço para ter esse benefício?

Todos os motoristas que estar dentro dos requisitos recomendado pode apresentar o documento na Semtepi, que é a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, porém o automóvel deve estar inspecionado devidamente para conseguir receber o auxílio.

O prefeito deve esperar o edital para realizar o processo de modernização das frotas do transporte, a prefeitura já informou que deseja trocar o ônibus por um veículo mais moderno, esse auxílio-transporte vai ajudar bastante a comunidade.

