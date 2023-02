Ministro revela MUDANÇA NO PIX que pode beneficiar os Brasileiros

Boa notícia! Neste ano de 2023 há inúmeras novidades para o Pix. Modalidade de transferência que tornou-se bastante popular no Brasil e em alguns países vizinhos. Lembrando que não possui taxa ou qualquer tributo a ser pago referente as transferências entre pessoas físicas. Nesta última semana a Receita Federal comentou acerca da fiscalização das transferências Pix – mas nada a se assustar! Uma grande novidade está chegando e promete mudar a vida de muitos brasileiros – e tudo envolvendo o Pix.

Novidade no Pix 2023

Não é de hoje que o Pix tornou-se o companheiro de inúmeros brasileiros. Do grande ao pequeno comerciante – todos usam a chave para receberem pagamentos. De acordo com um estudo realizado no ano passado – somente em 2022 mais de R$ 10,9 trilhões foram transferidos entre Pix.

O Ministro da Economia, Haddad – afirmou que haverá um complemento de uma alteração no Pix que já estava prevista desde a última gestão. Que seria a utilização da chave Pix através das linhas de crédito.

Embora seja algo comum entre os bancos privados – usar o limite do cartão de crédito a fim de enviar Pix (há bancos que não permitem que o Pix seja enviado para o titular) agora será algo oficializado entre as instituições financeiras. Lembrando que é possível usar a modalidade tanto para o envio de Pix como para o pagamento de boletos.

Bancos privados como Nubank e PicPay já possibilitam a ação – lembrando que há taxas de juros, e dependendo do caso pode não ser tão vantajoso assim. Portanto, a novidade será de fato a padronização da modalidade de pagamento entre os bancos brasileiros.

É válido lembrar que alguns especialistas afirmam que em alguns anos será possível até mesmo realizar empréstimos usando o Pix. Isto é, livre dos boletos em si – e aderindo unicamente a chave Pix como modalidade de pagamento. Como é o caso do Nubank – que os débitos dos empréstimos ofertados na plataforma bancária podem ser quitados diretamente com o saldo da conta-corrente. Liberando a parcela no mesmo momento.

Mais novidades estão por vir

Não somente essa novidade será realidade neste ano. Mas nos próximos meses espera-se alavancar o uso do Pix entre os brasileiros. Aderindo a tecnologia NFC – a fim de que os brasileiros consigam realizar pagamentos por aproximação. Bem como o estudo as transferências Pix entre nações vizinhas/parceiras.

Lembrando que já faz alguns meses que o Pix permitiu o aumento no limite de transação, horário noturno personalizado e aumento constante no limite de transferência. Bem como o Pix Saque e Pix Troco.

Tudo indica que a modalidade de transferência mais usada no país irá crescer cada vez mais! E com isso – as pessoas irão obter ainda mais facilidades envolvendo o Pix e suas tecnologias.

