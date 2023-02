Cartão com MUITOS benefícios para idosos será lançado quando pelo governo?

Não é de hoje que o Governo Federal busca uma maneira de unificar benefícios em um único lugar! Neste ano de 2023 sairá o cartão unificado para os aposentados e pensionistas. Caso a ideia vingue deverá ser estendida aos demais brasileiros. Denominado ‘Cartão do Beneficiário’ com ele será possível conseguir passagens gratuitas, remédios, viagens, etc.

Cartão do Beneficiário

Os aposentados e pensionistas possuem algumas regalias que outros brasileiros não têm. Isto porque grande parte dos beneficiários são idosos. Por lei e alguns decretos: possuem descontos em farmácias, isenção em passagens de ônibus e em vários outros lugares.

Além de muitos estarem cadastrados no CadÚnico – com isso obtém os descontos oriundos as famílias de baixa renda em programas sociais – como o Farmácia Popular. Desse modo, há vários programas que englobam os aposentados e pensionistas.

O Governo Federal, através do Ministro da Previdência Social – Carlos Lupi, anunciou o lançamento do cartão dedicado exclusivamente aos beneficiários do INSS. No qual servirá para unificar todos os benefícios sociais. Bem como descontos em lojas, farmácias, viagens e passagens em transportes públicos.

O cartão terá em seu verso um QR Code no qual terá contido todas as informações necessárias acerca do titular. Lembrando que mais de 37 milhões de brasileiros irão receber o cartão. Outro ponto citado é que o cartão possui validade nacional – ou seja, é possível usá-lo em todos os estados brasileiros.

Com isso, o beneficiário não terá que ter inúmeros passes para andar de ônibus, metrô, conseguir descontos em farmácias, etc. Com um único cartão – em um único lugar, conseguirá usufruir de todos os seus direitos respaldados por lei.

Como receber o cartão?

O Cartão do Beneficiário será distribuído aos brasileiros que estiverem dentro dos requisitos estipulados. Ou seja, aposentados e pensionistas. Tudo indica que tal como o cartão do Bolsa Família – o mesmo chegará através dos Correios. Lembrando que é necessário ser correntista de alguma instituição bancária ligada à previdência.

Segundo o ministro, possivelmente o cartão será lançado oficialmente no próximo mês. Chegando as mãos dos brasileiros ainda neste primeiro semestre do ano de 2023. O ministro pretende reunir alguns bancários e diretores de bancos privados a fim de conversarem sobre as propostas do cartão.

Pelo que tudo indica o cartão não terá aplicativo próprio. Visto que todos os dados podem ser visto pelos beneficiários através das agências bancárias. Entrementes, ainda não há uma decisão final. Portanto, finalmente será lançado o cartão unificado que alcançará milhares de beneficiários.

Lembrando que o cartão não é para fins de saques – mas para obtenção de descontos e isenção em alguns serviços públicos. Totalmente voltado aos aposentados e pensionistas do INSS.

E então, ansioso pelo lançamento?