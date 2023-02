Aposentadoria de professores; veja o que mudou em 2023

Dessa vez o assunto é especialmente sobre a aposentadoria dos professores neste ano de 2023. É claro que depois da Reforma da Previdência no ano de 2019 as regras de aposentadoria a alguns benefícios mudaram e até hoje traz dúvidas para trabalhadores.

E o grupo que sofreu mudanças nessa categoria é o grupo dos professores que apesar das regras serem rígidas, se for comparar, ainda tem mais vantagens do que os outros trabalhadores. Entretanto, você já sabe quais são as mudanças dos professores para esse ano de 2023?

Requisitos para o professor conseguir se aposentar em 2023

Neste ano de 2023, o que vai ser necessário é que os professores cumpram os seguintes requisitos para conseguir ter a sua sonhada aposentadoria:

Homens – 30 anos de contribuição e 95 pontos

Mulheres – 25 anos de contribuição e 85 pontos

Lembrando que a pontuação mínima de cada professor aumenta a cada ano que passa até conseguir atingir os 100/95 pontos.



Reforma da Previdência, o que mudou com ela?

Com o acontecimento da Reforma em 2019, além do professor ter um tempo de profissão (mínimo) agora também é obrigatório que tenha uma idade mínima para se aposentar, ou seja, agora o professor não precisa apenas ter o mínimo de anos atuando na profissão e sim também ter uma idade necessária para essa aposentadoria.

Em escolas públicas, já existia uma idade mínimo para que o professor (a) conseguisse se aposentar:

Homens – 55 anos

Mulheres – 50 anos

Mas agora, essa idade será exigida no regime geral e aumentar para 60 e 57 anos com ao menos 15 anos de trabalho, tanto para o homem quanto para a mulher. Por mais que exista essas mudanças, a aposentadoria para o professor ainda continua sendo mais vantajosa do que as demais profissões, ou seja, o professor tem chance de conseguir se aposentar 5 anos mais cedo do que a aposentadoria comum exige.

Tempo de contribuição 2023

Em 2023, a regra de transição para os professores exige que os homens tenham ao menos 30 anos de contribuição e 58 anos de idade, já para as mulheres que tenham 25 anos de contribuição e 53 anos de idade.

Documentos

O professor que deseja se aposentar deve ter o CNIS atualizado juntamente com o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – lembrando que esse documento é um dos principais para ter a base da aposentadoria, pois é nele que mostra os dados laborais, além de salários de contribuição, o vínculo com escolas, e diversos outros.

