Sua empresa está endividada? Descubra como deixar isso no passado

Quando uma empresa está endividada, é primordial que seu proprietário identifique a origem do problema e, principalmente, busque alternativas para minimizá-lo o quanto antes. Ainda mais se a empresa em questão for um pequeno negócio.

Afinal, nesse tipo de contexto, empresas de menor porte podem facilmente ter que fechar as portas, por conta de uma administração financeira ineficiente.

Mas a boa notícia é que de fato há como retomar o controle das finanças ao poucos e sair do vermelho: para isso, claro, é preciso que haja comprometimento por parte do empreendedor, no que diz respeito a seguir todas as dicas importantes, como as citadas a seguir.

Como ajustar as finanças de uma empresa que está endividada

O ano de 2022 foi finalizado com um total de mais de 5 milhões de pequenas empresas inadimplentes, não sendo poucos os empreendedores que ainda estão em busca de se reerguer financeiramente.

As dicas abaixo, por sinal, servem tanto para quem tem uma empresa que está endividada no momento quanto para quem quer evitar essa situação.

Elas incluem:

1. Saber separar o profissional do pessoal

O dinheiro da empresa não é o dinheiro do dono, e essa é uma das principais coisas que um empreendedor de qualquer nível deve entender.

É preciso separar muito bem o dinheiro que é do CPF do dinheiro que é do CNPJ.

2. Conhecer a origem (ou as origens) desse grande problema

A empresa está endividada. Mas o que, afinal, a levou a isso?

Fazendo um levantamento de todas as dívidas e contas em aberto, fica mais fácil manter o controle e, ainda, determinar o que deve ser pago primeiro.

3. Buscar renegociação

Outra dica essencial para quem está com um negócio endividado é buscar a renegociação da dívida.

Isso pode ser feito diretamente com a empresa credora, quanto por meio de outros canais, como o Serasa.

Os motivos para que tantas pequenas empresas estejam endividadas em 2023

Para Weniston Abreu, que atua no setor de educação financeira do Sebrae, um dos grandes motivos para termos tantas empresas endividadas está na forma como o mercado oferta crédito a elas.

Se, por um lado, essa oferta representa uma grande oportunidade de crescimento e manutenção do negócio, como ocorrido durante a pandemia do Coronavirus, por outro ela ajuda a tornar cada vez mais empresas inadimplentes.

Thiago Ramos, por sua vez, atua diretamente no Serasa e acredita que a pandemia e suas consequências também foram grandes responsáveis por tantas dívidas. Afinal, milhares de empregos foram perdidos, e a instabilidade econômica se tornou inevitável por muito tempo.

Em uma coisa, porém, os dois profissionais concordam: evitar dívidas, ou buscar quitá-las o quanto antes, é a melhor coisa e uma pessoa e sua empresa podem fazer.

Nesse contexto, por sinal, cabe outra dica que o empreendedor deve seguir quando sua empresa está endividada, ou mesmo ao abri-la, a fim de não chegar às dívidas: investir em educação financeira.

