Pagamentos do INSS voltam nesta semana; confira o anúncio

Devido à grande festa e comemoração do carnaval, o governo decidiu adiantar alguns pagamentos. Segundo o calendário oficial do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – os pagamentos vão começar no dia 17 de fevereiro.

Isso vai acontecer porque o mês de fevereiro tem poucos dias, ou seja, tem poucos dias úteis. Os segurados do INSS já estão recebendo os salários com o valor reajustado, já que o valor do salário foi atualizado conforme o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

Ou seja, os pensionistas e aposentados que estão recebendo do INSS já recebem o valor de R$ 1.302, só que as pessoas que recebem um valor a mais do que o piso do INSS teve esse pagamento ajustado em 5,93%, a correção ficou desta forma que vamos destacar na lista abaixo.

Diferença de valores em 2022 comparando com 2023

2022/2023

R$ 1.212 – R$ 1.302

R$ 1.300 – R$ 1.377,09

R$ 1.500 – R$ 1.588,95

R$ 1.800 – R$ 1.906,74

R$ 2.000 – R$ 2.118,60

R$ 2.300 – R$ 2.436,3

R$ 2.500 – R$ 2.648,25

R$ 2.800 – R$ 2.966,04

R$ 3.000 – R$ 3.177,90

R$ 3.300 – R$ 3.495,69

R$ 3.500 – R$ 3.707,55

R$ 3.800 – R$ 4.025,34

R$ 4.000 – R$ 4.237,20

R$ 4.300 – R$ 4.554,99

R$ 4.500 – R$ 4.766,85

R$ 4.800 – R$ 5.084,64

R$ 5.000 – R$ 5.296,50

R$ 5.300 – R$ 5.614,29

R$ 5.500 – R$ 5.826,15

R$ 5.800 – R$ 6.143,94

R$ 6.000 – R$ 6.355,80

R$ 6.500 – R$ 6.885,45

R$ 7.087,22 – R$ 7.507,49

Detalhes sobre esse pagamento

Na tabela acima, mostramos os valores referente ao pagamento que mudou de 2022 para 2023, no entanto, é preciso ressaltar que recebe o valor de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.302,00 recebe conforme o número final que cada beneficiário recebe.

Benefício final 1: pagamento dia 17/02

Benefício final 2: pagamento dia 23/02

Benefício final 3: pagamento dia 24/02

Benefício final 4: pagamento dia 27/02

Benefício final 5: pagamento dia 28/02

Benefício final 6: pagamento dia 01/03

Benefício final 7: pagamento dia 02/03

Benefício final 8: pagamento dia 03/03

Benefício final 9: pagamento dia 06/03

Benefício final 0: pagamento dia 07/03

Veja também: GRANDE NOTÍCIA do Lula para quem recebe até R$ 8.000 por mês!

Já para os beneficiários que recebem mais do que um salário mínimo, vão receber o pagamento em datas diferente do outro público, confira:

Benefício final 1 e 6: pagamento dia 01/03

Benefício final 2 e 7: pagamento dia 02/03

Benefício final 3 e 8: pagamento dia 03/03

Benefício final 4 e 9: pagamento dia 06/03

Benefício final 5 e 0: pagamento dia 07/03

Veja também: Imposto de Renda para MEI: como declarar em 2023? Aprenda