INSS vai liberar empréstimo consignado remoto por aplicativo e com biometria

O empréstimo consignado dos segurados do INSS, é uma das modalidades mais usadas nos dias atuais, por conta que as taxas de juros são bem baixas, uma vez que os riscos de inadimplência dos usuários é quase nula. Mas infelizmente, há alguns relatos de golpes, principalmente envolvendo o setor digital, pensando nisso, o INSS acaba de lançar uma grande novidade, que irá prevenir isso de acontecer, trata-se da biometria, ou seja, para que uma operação do tipo ocorra, será preciso todo um processo de validação por biometria, entenda.

A novidade irá ocorrer em parceria com os bancos

O INSS irá permitir que os seus segurados possam contratar os empréstimos de maneira remota, assim, não será mais necessário a presença física deles em alguma das agências dos bancos, para finalizarem a celebração do contrato. Mas para que isso seja possível, uma nova tecnologia deve vir à tona, trata-se da biometria.

A medida será adotada em cooperação com os bancos, portanto, os bancos tiveram um prazo de 60 dias, para atualizarem seus bancos de dados e colocarem essa nova informação, isto é, da digital de cada cliente. Isso irá ajudar bastante na rapidez do processo, tornando-o seguro e com uma possibilidade menor de haver fraudes no processo.

Isso, no final das contas, irá ajudar a todos, os bancos, que terão uma maior agilidade na hora de celebrar os contratos de crédito e também para os segurados, que a depender de onde moram, não precisarão pelo estresse de se deslocar grandes distâncias somente para realizarem os empréstimos. Por isso, a modalidade em questão é vista com bons olhos pelos especialistas do setor.

Como funciona o empréstimo consignado?

Primeiro é importante saber qual a finalidade da biometria, ela servirá principalmente para que não seja mais necessário a assinatura a punho do contratante, ou seja, o contrato será assinado de maneira digital, apenas com a biometria de cada interessado. Anteriormente, ela precisava da assinatura da pessoa e, caso ela não soubesse assinar, usava sua digital.

Por fim, entenda como funciona o empréstimo consignado, ele é apenas mais uma das várias modalidades de empréstimos que há, todavia, essa modalidade é uma das que possuem a menor taxa de juros, já que é bastante confiável que o contratante irá pagar as parcelas em dia, pois o desconto é feito diretamente na folha de pagamento individual de cada um.

E as margens para a realização do empréstimo são bem grandes também, todo segurado, pode usar uma margem de 45% do seu salário para a linha de crédito, sendo que para empréstimo, a pessoa pode comprometer até 35% do valor que ela recebe mensalmente.

