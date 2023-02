37.000 unidades são retomadas! Minha Casa Minha Vida voltou com força total?

O sonho da casa própria faz o coração de muitas pessoas baterem mais forte, como é o caso de quase 37 mil famílias que terão novamente o sonho de ter sua casa própria em seus corações. Uma vez que várias construções, que outrora estavam paradas, devem voltar com todo gás neste ano de 2023. Uma vez que o Governo Federal prometeu colocar em prática novamente o programa Minha Casa Minha Vida que propicia que milhares de brasileiros tenham uma casa digna para morar. Entenda como irá funcionar essa retomada.

Quase 40 mil obras estavam paradas

Ao todo, cerca de 37,5 mil obras estavam paradas, por conta disso, as obras serão retomadas neste ano, pelo atual Governo. Todavia, um estudo realizado mostrou que cerca de 170 mil casas não foram concluídas pelos governos anteriores, sendo que 80% do total, foram contratos celebrados entre 2012 e 2014.

Agora, está na fase de estudos sobre a retomada, pois várias casas irão precisar de um novo aporte financeiro a fim de haver a conclusão das obras. E além das obras que bastam um aporte financeiro, também deve retomar as obras que estão com problemas mais sérios, como ocupações irregulares ou problemas de infraestrutura, ao todo, são quase 35 mil casas na situação citada.

Vale salientar que no último dia 14 de fevereiro, foram entregues de maneira simultânea, 2.700 casas em seis estados brasileiros. Os investimentos totalizaram o valor de quase R$ 207 milhões. A maioria das casas são conjuntos habitacionais, que comportam vários apartamentos neles.

Quais foram as obras que foram entregues?

Foram realizadas várias obras ao redor de todo o país, por exemplo, em Santo Amaro, no conhecido Recôncavo Baiano, foram entregues dois conjuntos habitacionais, somando os dois, totalizando quase 700 apartamentos. As unidades em questão, foram contratadas em 2013, todavia, por vários problemas, ainda não foram entregues.

Já em Aparecida de Goiânia, em Goiás, várias outras famílias serão beneficiadas, com cerca de 300 apartamentos que ficarão no Residencial Chácara São Pedro II, o investimento foi totalizado em quase R$ 20 milhões.

E também, ainda em Goiás, mas dessa vez no Residencial Almirante Vermelho Monarca, em Luziânia, quase 192 novas pessoas irão receber as chaves de suas novas casas, tudo isso por intermédio do programa Minha casa minha vida, do Governo Federal. Como todos sabem, Moradia é um dos direitos sociais que é abrangido pela Constituição Federal de 1988, que visa que o Estado deve promover isso para os cidadãos.

