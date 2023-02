Trabalhadores com carteira assinada já podem comemorar o dinheiro EXTRA de 2023

Achar dinheiro sempre é uma boa, para qualquer pessoa, e é exatamente isso que vai ocorrer com os quase 400 mil trabalhadores que no ano passado, acabaram esquecendo de sacar o abono salarial, não sabe-se ao certo o motivo que levou ao trabalhador não sacar – mesmo estando inscrito no sistema Pis/Pasep – Mas o fato é que agora, mesmo um ano depois, o saque ainda pode ser feito. Lembrando que o saque do abono de 2022, é referente aos trabalhos desempenhados no ano de 2020, uma vez que por conta da pandemia, todo o cronograma foi alterado, entenda.

Quem esqueceu ou não quis sacar, ainda pode assim fazê-lo

Como salientado, o abono é pago geralmente no ano seguinte ao ano trabalhado, por exemplo, se trabalhou no ano de 2018, deveria receber no ano de 2019 e assim por diante. Todavia, por causa do período pandêmico que o mundo todo passou, isso acabou sendo alterado e o cronograma agora que está voltando ao normal. Mas, por exemplo, em 2022, o abono pago foi referente ao ano de 2020 e, agora, em 2023, o abono é referente ao ano de 2021.

Contudo, por algum motivo, quase 400 mil pessoas que poderiam sacar o abono, não foram até uma agência sacar ou fizeram isso pelo aplicativo. Lembrando que o prazo final para o saque foi dezembro do ano passado, mas mesmo assim, agora, em 2023, uma boa parcela dessas pessoas decidiram sacar o valor esquecido, mas não sabem como.

Para muitos o processo do saque pode ser difícil, uma vez que é referente ao ano de 2020, todavia, é algo bem fácil. Mas vale lembrar que não cai de uma só vez na conta, de modo automático, pois como o prazo passou, o trabalhador deve mostrar interesse em ter o valor novamente.

Veja também: Nubank está liberando R$ 500 no Carnaval ou é apenas golpe? Cuidado

Como realizar a solicitação do saque atrasado?

A solicitação do saque, na verdade, tem um prazo de 5 anos para ser feita, então, o abono de 2022, por exemplo, pode ser solicitado o saque até o ano de 2027, mas vale lembrar que após passar o período de um ano, para que o saque venha ser concretizado, é preciso que o trabalhador solicite, isto é, o valor não vai para a conta de ofício.

Atualmente, há duas maneiras de conseguir sacar o valor dos atrasados do abono salarial, a primeira é de forma presencial e a segunda é por e-mail. Na primeira, é preciso que o trabalhador vá até uma agência do ministério do trabalho, a fim de solicitar a abertura do recurso administrativo.

Já na segunda maneira é mais fácil, basta enviar um email para o seguinte endereço: [email protected] Lembrando que você deve trocar a sigla ‘UF’ pelo seu estado. Vamos supor que você mora no Ceará, então o destinatário do email fica: [email protected]

Veja também: Aposentados do INSS precisam pagar Imposto de Renda em 2023? Veja quem é obrigado