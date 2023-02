Nubank está liberando R$ 500 no Carnaval ou é apenas golpe? Cuidado

Os golpes que envolvem dinheiro, e que têm o objetivo de tirar dinheiro das pessoas, são cada vez mais comuns e mais criativos. Um dos mais recentes, por sinal, está utilizando o nome do banco digital Nubank para enganar o maior número possível de indivíduos nesse Carnaval.

Ele está mascarado de uma oferta financeira tentadora, e é composto por passos simples que o destinatário deve seguir, a fim de receber uma quantia significativa por meio da modalidade Pix.

Porém, como todo cuidado é pouco, é sempre válido alertar sobre esse tipo de situação. E é justamente sobre isso que o conteúdo abaixo se trata.

Novo golpe do Pix está usando nome do Nubank

Qualquer pessoa que ouça falar que o Nubank está liberando R$ 500 nesse Carnaval deve ignorar a informação imediatamente, pois se trata realmente de um golpe que vem sendo aplicado há alguns dias.

Os golpistas realizam um processo que funciona da seguinte maneira:

Enviam mensagens via WhatsApp para milhares de pessoas, em nome da empresa Nu Investimento, que nem mesmo é um nome utilizando pelo Nubank.

Nesta mensagem existe o aviso de que o banco digital está com uma espécie de ação de Carnaval e que, para ganhar R$ 500 para curtir esse período festivo com mais dinheiro no bolso, basta que o receptor clique no link disponibilizado e preencha um breve formulário.

Esse formulário, especificamente, é composto por algumas perguntas aparentemente inocentes. Porém, após respondê-lo, a pessoa recebe o aviso de que deve compartilhar o link com outras pessoas e, ainda, fornecer alguns dados pessoais, a fim de receber o dinheiro.

Ocorre que, mesmo seguindo todos esses passos, o dinheiro jamais é recebido.

Ou seja: além de passar por um considerável transtorno, a pessoa que participa do golpe acreditando se tratar de uma ação de marketing verdadeira do Nubank, ainda disponibiliza seus dados, que poderão ser usados para enganar mais pessoas ou prejudicá-la ainda mais, futuramente.

O que cada pessoa deve fazer, ao receber a mensagem citando os R$ 500

Como citado acima, toda e qualquer pessoa deve simplesmente ignorar a informação de que o Nubank está dando R$ 500 para pessoas de todo o país.

Além disso, caso não venha a ignorar a mensagem, existem outras ações que devem ser adotadas.

Por exemplo:

A pessoa que abrir a mensagem não deve clicar no link, por mais confiável que ele pareça. Afinal, o Nubank dificilmente iria se comunicar com seu público por meio do WhatsApp. Uma vez lida a mensagem, ou mesmo antes disso, poderá ser feito o bloqueio do número que a enviou.

Quanto mais pessoas bloquearem estes números, por sinal, mais o WhatsApp irá entender que se tratam de contatos envolvidos com golpes e fraldes.

Por fim, é importante lembrar de jamais fornecer qualquer chave Pix que for solicitada, uma vez que essa chave é, na maioria das vezes, composta por alguma informação pessoal.

Vale frisar, ainda, que existe o SOS Nu, uma plataforma criada pelo Nubank a fim de ajudar as pessoas a realizarem denúncias desse tipo.

