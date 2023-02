4 falhas no trabalho que acabam na JUSTIÇA! Fique atento

No ambiente de trabalho, acaba ocorrendo várias coisas que podem prejudicar tanto o trabalhador quanto o empregador. Por isso, ficar atento a todas essas coisas é de suma importância, para uma harmonia em tal ambiente, além disso, acaba evitando que haja processos judiciais, pois eles irão dar gastos para a empresa, além disso, é uma grande dor de cabeça. Isso é pior ainda, quando os processos ocorrem por situações simples, que poderiam ser evitadas, entenda as mais comuns e se previna.

É preciso ficar bastante ligado nas horas extras

Não cumprimir com o acordo de compensação ou banco de horas

A maioria das ações trabalhistas ocorrem por conta disso, do não cumprimento dos acordos de compensação e banco de horas. O acordo em questão, permite que as empresas não pague o valor da hora extra, todavia, compense isso em folga, mas é válido lembrar que a hora extra não pode passar de 2 horas por dia.

O acordo em questão, na maioria das empresas, é feito para que o trabalhador cumpra horas extras na semana a fim de ter uma folga no sábado, então, a pessoa ficará com a folga do domingo (que é obrigatória) e a folga no sábado. Todavia, há momentos em que o empregador não quer cumprir com os acordos e isso acaba gerando processos.

Tolerância de atraso

Esse é outro erro campeão nas ações trabalhistas, ocorre quando a empresa não considera o período de atraso. Por exemplo, é lei que por dia, o empregado pode se atrasar até 10 minutos, sem que o tempo em questão seja descontado em seu salário. Mas o inverso também ocorre, se o trabalhador tiver que trabalhar até 10 minutos a mais por dia, isso também está dentro da tolerância.

E os principais erros estão na interpretação disso tudo, o que na maioria das vezes, acaba causando transtornos, principalmente, quando há descontos no salário mesmo que o atraso seja inferior a 10 minutos.

Outro cuidado importante, é acerca da carga horária de trabalho

Excesso na jornada de trabalho

Às vezes isso ocorre não apenas pelo erro da empresa, mas também do empregado. Trata-se basicamente das horas extras, que podem ser cumpridas, todavia, o tempo delas por dia, não pode ser superior a 2 horas.

Falta de pagamento das horas extras trabalhadas

E por fim, outro dos problemas mais comuns que são encontrados, trata-se da falta de pagamento das horas extras. Isso pode ocorrer por várias razões, mas o fato é que sempre elas devem ser pagas. Ou seja, caso não haja nenhum acordo para compensar as horas extras com folga, elas devem ser pagas em dinheiro.

