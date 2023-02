GRANDE NOTÍCIA do Lula para quem recebe até R$ 8.000 por mês!

Uma ótima notícia para as pessoas que recebem o salário de até R$ 8 mil reais. Nesta última terça-feira (14) o presidente Lula da Silva (PT) fez questão de assinar uma medida provisória de recriação do programa Minha Casa Minha Vida, esse programa foi um marco no governo petista nos anos anteriores.

De agora, o programa atenderá famílias em áreas urbanas que recebem uma renda familiar de até R$ 8 mil reais mensais, ou seja, será permitido a locação social ou até mesmo a compra da moradia que será usada nas cidades que também vai incluir pessoas em situação de rua.

É válido ressaltar que as famílias que moram em áreas rurais com renda anual de até R$ 96.000 também serão atendidas. Os benefícios não entraram nesse cálculo, como por exemplo o Benefício de Prestação Continuada (BPC), seguro-desemprego, auxílio-doença, auxílio Brasil, entre outros.

Observação: o nome do programa Bolsa família deve voltar em março).

Governo do Jair Bolsonaro x Lula da Silva

No ano de 2020, que foi governado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, esse programa teve algumas mudanças, até mesmo no nome ou passou a ser chamado de Casa Verde e Amarela. Durante a campanha de Lula, ele prometeu que iria voltar com o nome Minha Casa Minha Vida e mudaria as políticas habitacionais do programa.

Ou seja, atualmente o foco do programa é fazer um financiamento para faixa 1, que no caso tinha sido excluído no programa anterior, e seu destino é para as famílias que possuem baixa renda. Metade desses financiamentos precisão ser autorizadas para esse grupo específico, pois a renda brutal deve ser de R$ 2.640, que é igual a 2 salários mínimos (já considerando o valor de R$ 1.320 que ocorrerá a partir do mês de maio).

Segundo o governo, essa categoria vai historicamente a 85% a 95% do valor total do imóvel. Lula participou de uma cerimônia de recriação do programa Minha Casa Minha Vida em Santo Amaro, na Bahia. Porém antes de ir para a cerimônia, o presidente visitou uma das unidades que estava decorada e entrevou a chave para as 3 famílias que estavam ali presentes.

Ao total, foram entregues 684 imóveis na Vida Nova Santo Amaro 1 e Residencial Vida Nova Sacramento, essas obras foram paralisadas desde o ano de 2016. “Voltamos a governar o país com a intenção de melhorar a qualidade de vida do brasileiro… Hoje estou aqui para provar que é possível construir outro país, onde os brasileiros vão voltar a comer, estudar, ter onde morar, trabalhar”, disse Lula.

