Imposto de Renda para MEI: como declarar em 2023? Aprenda

Primeiro de tudo é importante destacar que a declaração do MEI – Microempreendedor Individual – neste ano de 2023 é referente as atividades que foram prestadas e faturamento anual de 2022, é necessário informar ao MEI a Receita Federal dos ganhos que teve.

É um processo simples de se fazer, mas é preciso ter atenção para fazer esse documento o quanto antes para não ter problema. E a dúvida frequente é: mesmo se eu não tiver faturado nada, preciso declarar o imposto de renda? A resposta é sim, é preciso!

Pessoa Física x Pessoa Jurídica

A declaração da pessoa física é diferente da pessoa jurídica, ou seja, a declaração do imposto de renda da pessoa física tem que ser separada da declaração da empresa.

Já a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica ocorre no mês de maio e é quando precisa enviar a declaração anual de faturamento, mas é válido ressaltar que não tem relação como a declaração de IR da pessoa física que pertence ao MEI.

A guia mostra a contribuição de 5% do salário mínimo para a Previdência Social e também o pagamento de R$ 1 de Imposto sobre serviços. Se por acaso o autônomo atuar nesse ramo ou R$ 5 de Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, em casos da pessoa for atuar no comércio.

Declaração do Imposto de Renda do MEI, como faço?

Nesse tópico vamos te mostrar como é simples esse processo. Para a pessoa conseguir fazer a declaração do Imposto de Renda do MEI é preciso que primeiro ele entre no portal do empreendedor, preencher com todas as informações o campo de CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – da devida empresa, logo após isso deve escolher a declaração original e em seguida o ano calendário, que no caso é 2022 para quem fizer a declaração nesse ano de 2023.

Após fazer esse procedimento, a pessoa precisa declarar o valor da receita brutal total do ano, ou seja, o total referente a todas as notas que foram emitidas pelos serviços prestados nesse ano, lembrando que a pessoa deve informar se tem empregado.

Rendimentos

A pessoa precisa declarar o valor bruto que recebeu ao total daqueles 12 meses, ou seja, isso é a soma de todas as notas fiscais que foram emitidas pelo mesmo. Lembrando que para ser MEI é somente quem recebe até R$ 81 mil por ano, isso equivale a mais ou menos um valor de ganho por mês de R$ 6.750.

