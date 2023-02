Liberado! R$ 1 mil da Caixa impressiona em fevereiro

O banco da Caixa Econômica Federal criou um novo microcrédito especialmente para as mulheres, em parceria com a empresa Sebrae, vai ser disponibilizado um valor total de R$ 1 bilhão para alcançar diversas mulheres, o microcrédito tem o nome de “Caixa para Elas Empreendedoras”.

A Caixa também divulgou que esse empréstimo vai ser liberado com o objetivo para atender as mulheres que são empreendedoras e também para as que estão iniciando a sua carreira, sem ainda ter a formalização. Para complementar, a Caixa fez questão de destacar que para receber o valor é preciso que a mulher formalize como Microempreendedora Individual – MEI – e faça também um curso.

Ou seja, essa linha de crédito vai ser moldada conforme a necessidade da mulher microempreendedora e que precisa começar a empreender, assim o ticket médio vai ser liberado para cada mulher um valor total de R$ 1 mil.

Capacitar mulheres

Esse novo atendimento especializado para as mulheres já sendo por todo o Brasil, e o objetivo principal desse microcrédito e ajudar e auxiliar as mulheres que estão no início da carreira e captar mais mulheres oferecendo capacitação a elas.

Eles têm expectativa para atender mais de 30 milhões de mulheres, tanto para empreendedoras formalizadas como não formalizadas, e lembrando que eles estão oferecendo também cursos de capacitação, orientação de formalização para incentivar as mulheres na abertura do seu negócio.

Mulheres que estão com o nome sujo pode solicitar esse crédito?

O presidente da Caixa Econômica Federal disse que a linha de crédito também poderá ser solicitada pelas mulheres que estão com o nome sujo, mas somente se elas forem formalizar o seu negócio, até porque essa é a intenção do crédito, para assim se tornar Microempreendedoras Individuais.

Crédito de R$ 1 mil

O auxílio que a Caixa vai liberar como microcrédito para as empreendedoras é o valor de R$ 1 mil, para ajudar a formalizar o seu negócio por meio do Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores, que é o SIM Digital.

Esse crédito, no entanto, foi liberado para pessoas físicas que são microempreendedoras individuais e a expectativa é atender muitas mulheres, a Caixa divulgou que no início do ano informou esse novo auxílio e que já atende milhares de trabalhadores.

O objetivo central é ajudar as mulheres, que hoje formam o maior público de microempreendedoras no País e que a cada ano está crescendo e se desenvolvendo mais, o número cresceu a partir da pandemia onde muitas mulheres começaram a empreender para sobreviver na crise.

