CNH de graça: estas são as regras para ter acesso

A CNH de graça está sendo buscada por muitos brasileiros desde quando foi lançado essa possibilidade, que no caso é especialmente para o público de baixa renda que não consegue pagar todos os custos que hoje em dia a autoescola obriga para ter a carta de motorista. E a boa notícia é que alguns estados já estão começando a aderir esse programa de forma gratuita.

Essa iniciativa vai cativar principalmente também os jovens que completaram 18 anos e que já sonham em conseguir a famosa habilitação, ou até mesmo pessoas mais velhas que tem esse sonho e que nunca conseguiram tirar por estar um valor alto. Esse programa também vai dar oportunidade para quem deseja categoria na carteira ou até mesmo trocá-la.

Segundo as pesquisas, em alguns estados do Brasil, atualmente está chegando quase a R$ 3 mil reais para ter a Carteira de Habilitação. Com o programa CNH Social, ideia é fazer com que brasileiros consigam mudar de vida, e uma CNH pode abrir portas de novos empregos, com apenas o simples fato de ter uma habilitação.

CNH Social

Não é tão simples, como é um processo gratuito para ajudar de pessoas tem que ter um procedimento mais adequado para ajudar quem realmente precisa, e vai passar por algumas etapas como exames e aulas em autoescola, além da prova teórica e também a prova prática, ou seja, quem conseguir a CNH Social vai conseguir fazer essas etapas gratuitamente.

A pessoa deve procurar se no seu estado eles já aderiram esse programa, se sim, deve fazer uma inscrição e cumprir os requisitos que vão ser impostos pelo Detran, ou seja, as regras podem variar de estado para estado por isso não temos como listar aqui no texto.

Veja também: É hora de deixar dinheiro parado? Taxa Selic em 13,75%; veja quanto rende

Onde tem vagas?

Algumas unidades federativas já estão se adaptando ao programa da CNH Social:

São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, Roraima, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, Acre, Paraíba, Goiás, Maranhão, Pernambuco e Distrito Federal.

No Acre, o governo compartilhou que deseja abrir mais de 5 mil vagas neste ano de 2023 para ajudar quem deseja tirar a carta, e as vagas são para os estudantes de 18 a 25 anos que cursaram e completaram o ensino médio na rede pública. Para as pessoas que tem inscrição no CadÚnico também podem se inscrever na CNH Social.

Se você tem interesse, acompanhe o Detran da sua região assim terá todas as informações corretas além de regras, requisitos, qual será o prazo de inscrição e como realizar todo o procedimento na sua cidade para tirar a CNH Social.

Veja também: Depressão dá direito a benefício do INSS? Entenda como funciona