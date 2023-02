Como saber o valor do Pis/Pasep usando apenas o CPF?

Agora que foi divulgado que o pagamento do abono PIS/PASEP vai começar a ser pago dia 15 de fevereiro, todos querem saber se dá para saber qual o valor que vai receber apenas utilizando o CPF. Para quem não sabe o PIS é o Programa de Integração Social, que no caso é indicado somente para trabalhador de iniciativa privada e tem como objetivo principal para financiar o pagamento do seguro-desemprego de empresa privada. A instituição financeira responsável por fazer esse pagamento a esse público é a Caixa Econômica Federal.

É válido lembrar que esse pagamento do PIS/PASEP é referente ao ano-base de 2021 e começam a ser depositado nas contas dos trabalhadores no dia 15 de fevereiro. Ou seja, esse abono será pago automaticamente para os trabalhadores que exerceram atividade em iniciativa privada e também de empresas públicas que podem chegar a receber até dois salários-mínimos que tenha remuneração nos últimos 12 meses, ou seja, 1 ano.

Pagamento do PIS

O pagamento do PIS funciona da seguinte maneira: esse dinheiro é depositado na conta do trabalhador conforme o mês de aniversário do trabalhador, por isso a data de pagamento pode variar de uma pessoa para outra. No ano de 2019, uma resolução foi publicada que determinou então que os trabalhadores que não realizaram o saque do Abono Salarial terão até 5 anos para fazer.

Conforme isso, o PIS também tem relação com o seguro-desemprego como financiamentos elaborados pelo nosso governo e que seja feito através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. No entanto, como a pessoa vai saber que tem direito, ou que através do CPF pode ser feita uma consulta de forma online?

Quem tem direito de receber o PIS?

Como informado acima, o pagamento do PIS é destinado para pessoas que trabalharam em empresas privadas que estão cadastradas no Programa de Integração Social, ao menos por 5 anos ou até mesmo trabalhadores de empresas públicas cadastradas no PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e é necessário também que tenha ao menos 5 anos e que esteja dentro dos requisitos, ou seja:

Exercida atividade remunerada para PJ ao menos 30 dias seguidos no ano base

Trabalhador que recebeu até dois salários-mínimos durante o ano base

Todos os dados informados devem estar corretos na Rais ou E-social

Recebe BPC – Benefício de Prestação Continuada

Pessoa com Neoplasia Maligna (seja participante ou dependente)

Portador de HIV

Pessoas inválidas

Transferência para reserva remunerada ou reforma (militar)

Doenças previstas na Portaria Interministerial MPAS/MS 2.998/2001

