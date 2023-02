Narcisistas ou orgulhosos? Estes são os 4 signos polêmicos

Gostar de si mesmo não chega a ser nenhum pecado. Porém, existem alguns signos polêmicos no que diz respeito a esse assunto, uma vez que se preocupam extremamente somente com eles mesmos.

São os típicos signos narcisistas, reconhecidos por amarem um espelho para admirar suas feições e, também, por amarem seu próprio jeito de pensar e suas opiniões, o que não raramente os leva a ter fama de orgulhosos.

Para os indivíduos nascidos sob influência dos signos em questão, a aparência física e o status social como um todo importam, até demais: é imprescindível causar impressões positivas sempre que possível.

E é por conta de fatores como esses que lidar com os 4 signos a seguir pode não ser uma tarefa muito fácil. Afinal, eles podem se transformar em “ostentadores” e desrespeitosos de forma muito rápida.

Os 4 signos polêmicos, quando o assunto é vaidade

Veja, abaixo, a lista dos signos que costumam ser mais polêmicos, quando o assunto é amar a própria imagem exageradamente:

1. Signo de Áries

O narcisismo não é o ponto forte dos arianos, quanto o assunto é aparência física: quanto mais confortáveis eles estiverem, melhor. Nesse ponto, não precisam de muito para serem felizes.

Porém, a situação muda quanto o assunto é competitividade. O orgulho de quem nasce tendo Áries como signo principal não permite que essas pessoas se sintam bem quando perdem: elas precisam alcançar o primeiro lugar em tudo, caso contrário o ressentimento tomará conta.

2. Signo de Leão

Os leoninos, por sua vez, não ligam tanto para a competitividade. Pelo menos não de forma tão intensa, como os arianos.

Eles preferem focar em si mesmos, e em buscar coisas de qualidade para todos os âmbitos de suas vidas, pois se sentem merecedores de tudo o que é bom. Roupas bonitas, por exemplo, é a marca registrada de quem é de Leão: essas pessoas amam muito a si mesmas, e não perdem a oportunidade de se elogiarem, seja no âmbito pessoal ou profissional.

3. Signo de Virgem

Virgem está entre os signos polêmicos quando o assunto é perfeccionismo, e até mesmo é, também, atrelado ao narcisismo.

Ocorre que, para um virginiano, o pensamento de terceiros a seu respeito possui grande peso. E é por isso que se preocupar com a própria imagem é tão importante: sair com roupas amassadas, ou sem fazer um bom penteado no cabelo? Jamais!

4. Signo de Libra

Por fim, não poderíamos deixar de citar Libra como um dos signos mais narcisistas e orgulhosos do zodíaco.

Ele é regido por Vênus, o que faz com que os librianos sejam naturalmente apegados à beleza e sejam extremamente vaidosos. O grande problema, porém, está no fato de que eles tendem a julgar muito as pessoas, por conta de suas aparências.

Todos os signos também possuem características boas

É importante ressaltar que mesmo os signos polêmicos também possuem suas características positivas.

Lembrando, também, que as pessoas recebem grande influência de seus ascendentes, o que faz com que seja importante fazer uma análise cuidadosa de cada mapa astral, antes de fazer julgamento.

