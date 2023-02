Lula confirma 2 novos pré-requisitos para bloqueios do Bolsa Família; confira

Qualquer pessoa que tenha sua família inscrita no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e receba algum benefício por meio dele, estando sempre atenta às notícias, certamente já ouviu falar nos bloqueios do Bolsa Família, que ocorreram ainda agora, no início de 2023.

A estimativa, por sinal, é de que os pagamentos de 2023 sejam realizados já desconsiderando milhares de famílias que até então eram beneficiárias, uma vez que o foco do governo, no momento, é identificar e bloquear quem estava fraudando o benefício.

Existem, inclusive, alguns critérios que estão sendo utilizados para a realização desse “pente fino”, e dois deles foram confirmados Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT) recentemente.

Quais são os novos fatores que irão influenciar nos bloqueios do Bolsa Família

Os bloqueios do Bolsa Família irão ocorrer com o objetivo de beneficiar aquelas famílias que de fato atendam as pré-requisitos impostos pelo Governo Federal.

É imprescindível, por exemplo, que a família viva em situação de pobreza (recebendo no máximo R$ 210 per capita) ou de extrema pobreza (recebendo no máximo R$ 105 por integrante do núcleo familiar).

Agora, porém, como informado por Lula, tais famílias deverão, ainda, atender a duas condicionantes muito específicas, sendo elas a condicionante ligada à educação e a condicionante ligada à saúde.

De modo geral, os familiares de até 18 anos deverão ter uma frequência escolar de pelo menos 80% e, também, estar com todas as vacinas em dia, incluindo aquelas que combatem o Coronavírus.

Tais medidas começaram a fazer parte do Auxílio Brasil, durante o mandato de Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal – PL), porém nunca foram fiscalizadas rigorosamente. E agora, cabe às famílias atender a elas, caso queiram se ver livres dos bloqueios do Bolsa Família.

Quando o benefício começará a ser pago, em fevereiro

Novas regras, que devem ser seguidas por quem não quer fazer parte dos bloqueios do Bolsa Família, poderão ser anunciadas em breve.

Aliás: o programa Auxílio Brasil voltará a se chamar Bolsa Família de forma oficial somente em março, após as atualizações.

E, quanto aos pagamentos de fevereiro, eis o calendário divulgado:

NIS com final 1: recebe dia 13/02;

NIS com final 2: recebe dia 14/02;

NIS com final 3: recebe dia 15/02;

NIS com final 4: recebe dia 16/02;

NIS com final 5: recebe dia 17/02;

NIS com final 6: recebe dia 22/02;

NIS com final 7: recebe dia 23/02;

NIS com final 8: recebe dia 24/02;

NIS com final 9: recebe dia 27/02;

NIS com final 0: recebe dia 28/02.

Vale lembrar que, embora as atualizações cadastrais estejam tendo maior peso agora, os bloqueios do Bolsa Família poderão continuar acontecendo durante os próximos meses de 2023. Por isso, o mais indicado é que todas as famílias cadastradas mantenham suas informações atualizadas no CadÚnio, sem tentar “burlar” o cadastro para recebimento do benefício.

