Quem mora sozinho vai PERDER o Bolsa Família? Cancelamentos vão começar

Uma mensagem que foi divulgada no final do mês passado, tem confundido a cabeça de muitos beneficiários do bolsa família, uma vez que o Ministério do Desenvolvimento Social, lançou uma nota, afirmando que o processo de averiguação cadastral das famílias unipessoais teria sido interrompido. E por conta disso, todo mundo já ficou mais tranquilo pois ao menos agora, não teria chances de ser retirado compulsoriamente do programa Bolsa Família. Entenda o significado disso.

Qual era o propósito da averiguação que foi interrompida?

O processo que foi interrompido, ainda diz respeito ao antigo Governo, de Jair Bolsonaro. Ou seja, o processo em questão não é o mesmo do pente-fino que irá ocorrer no Bolsa Família, embora a finalidade dos dois seja bastante parecida. Isto é, buscam irregularidades no cadastro, todavia, de modo especial nas famílias formadas por apenas uma pessoa.

O processo teve início no ano passado, quando foi identificada uma grande necessidade de uma atualização em massa dos cadastros das pessoas que recebem o Auxílio Brasil, mas alegavam que moravam sozinhas em uma casa. Por isso, ele teve início logo no ano passado, mas com a troca de Governo, foi interrompido.

Na mensagem que os usuários recebiam, era informado que caso eles não participassem da averiguação que estava ocorrendo, eles seriam bloqueados do programa nos seguintes meses: março, abril ou maio. E mesmo o antigo processo de averiguação tendo sido cancelado, o Governo de Lula afirma que há irregularidades, uma vez que em Agosto do ano passado ocorreu um grande ‘apagão’ no banco de dados.

Então não haverá mais o ‘pente-fino’?

Errado, haverá sim. O pente-fino proposto pelo atual Governo, tem por finalidade retirar do bolsa família aquelas pessoas que estão recebendo o benefício de maneira irregular. Isto é, declaram que moram sozinhas, todavia, não moram. O que está ocorrendo é apenas um desmembramento das famílias a fim de receber um valor maior do Bolsa Família.

E a suspeita iniciou-se quando no banco de dados do programa, foi constatado que havia um aumento exorbitante de famílias formadas por apenas uma pessoa, isso tudo em um espaço de tempo curto, o que segundo o Governo, seria algo inviável, isto é, como o Brasil está passando por uma crise e as pessoas decidem ir morar sozinhas.

Por conta disso, o pente-fino irá sim ocorrer e deve terminar até o final do mês de Fevereiro, para que em março, o Bolsa Família de fato volte, uma vez que o Auxílio Brasil, nos moldes atuais, foi prorrogado durante 60 dias, que é o tempo que Lula precisa para articular todas as novas regras para o retorno do programa social.

