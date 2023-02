Estas famílias receberão R$ 712 do Bolsa Família a partir de sábado

Acaba de chegar mais uma excelente notícia para todas as famílias que recebem o bolsa família e o vale-gás, isto é, elas irão começar a receber o benefício neste sábado. Mas o que está chamando atenção é o valor no qual ele poderá chegar, isto é, de até R$ 712. Uma vez que para quem recebe os dois benefícios sociais, os valores são pagos juntos. Desse modo, totaliza R$ 600 do Bolsa Família e o restante do Vale-gás.

Algumas ações do Governo anterior foram prorrogadas

O auxílio gás voltará a ser pago novamente pelo Governo Federal, é a primeira vez que os brasileiros irão receber no ano, também, é o primeiro pagamento no qual o presidente Lula está na presidência. Havia muitas dúvidas acerca dos valores que seriam adotados. Mas ao menos no momento, o Governo decidiu que o valor do vale gás iria corresponder a 100% da média do seu valor.

Anteriormente, o valor era de apenas 50% do preço médio do gás, mas no ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por intermédio de uma Medida Provisória, fixou o vale gás subsidiando 100% do valor médio praticado no mercado e do auxílio Brasil em R$ 600. Como a validade de tais atos era até dezembro, houve a dúvida se os valores iriam permanecer.

Mas diferente do que muitos pensaram, Lula decidiu manter os valores praticados no Governo anterior, alguns moldes foram prorrogados em até 60 dias. Pois é o tempo necessário para que o novo Governo articule novas regras para os programas sociais vigentes no país. Em dezembro, cerca de 6 milhões de pessoas receberam o vale gás.

Quando o pagamento irá começar?

Geralmente o pagamento ocorre nos 10 últimos dias úteis de cada mês, todavia, fevereiro é um mês atípico, pois é menor e também há a comemoração do carnaval, embora seja facultativo, os bancos decidiram suspender suas atividades no período citado, por isso, nesse mês o pagamento deverá começar no próximo dia 13.

Mas entenda, quem recebe na segunda-feira, tem o pagamento antecipado para o sábado, isso é uma prática do Governo a fim de ajudar ainda mais os brasileiros. Portanto, todas as pessoas que receberem no primeiro dia de pagamento, já podem contar que o valor estará na conta no próximo sábado, dia 11.

Lembrando que não são todas as pessoas que recebem o auxílio brasil que também pode receber o vale gás, uma vez que os critérios são diferentes. Para que a pessoa receba o vale gás, ela precisa estar devidamente inscrita no CadÚnico e a renda per capita não pode ultrapassar meio salário-mínimo por pessoa.

