Quer tirar CNH? É bom ficar atento a esta notícia de 2023

Com o passar do tempo, vários programas sociais foram criados a fim de ajudar toda a população que encontra-se em situação de vulnerabilidade social. Mas nem todos os programas têm como foco a transferência de renda, outros visam conceder mais oportunidades para as pessoas, como é o caso do programa que será citado agora. Isto é, o programa CNH Popular, que tem por finalidade, arcar com todos os gastos de uma primeira habilitação, desse modo, dando mais chances de empregos para os brasileiros. Confira como funciona o programa.

Qual a principal finalidade do programa CNH Popular?

É fato que a maioria das vagas de empregos requer que a pessoa tenha habilitação, para que possa exercer algumas atividades externas, como entregador ou representante comercial. Ou seja, aquelas pessoas que não têm o documento, acabam ficando ‘para trás’, na corrida em busca de um bom emprego. Contudo, quando essas pessoas obtêm a CNH, o panorama muda.

Por isso, o programa que foi criado em 2011, quer cada vez mais ampliar o acesso das pessoas junto à habilitação. Uma vez que o valor para tirar a CNH, é exorbitante. Há estados que gira em torno de R$ 3.000, isso, para alguém de uma classe mais baixa, é totalmente inviável. Pensando nisso, surgiu o programa CNH Popular.

Os critérios de adesão podem variar de estado para estado, além da porcentagem da cobertura. Isto é, há estados que só ajudam na primeira via da habilitação (seja categoria A ou B). Já há outros, que ajudam até quando o usuário quer mudar de categoria. Portanto, confira os critérios gerais para participar do programa.

Veja também: Posso pedir empréstimo consignado na Pensão por Morte do INSS

Quais os critérios gerais para participar do programa CNH Popular?

Primeiro, é válido salientar que a seleção é realizada pelo Departamento de Trânsito de cada estado e precisa seguir de maneira rigorosa alguns critérios, a saber:

Idade mínima: Isto é, o interessado, precisa ter a idade mínima de 18 anos para poder participar do programa CNH Popular;

Renda: A renda também é um critério que é usado como métrica para o acesso ao programa, ela não pode ultrapassar 2 salários mínimos;

Empregabilidade: O interessado também precisa ter um período de 12 meses sem vínculo formal de emprego;

Estudante: Caso a pessoa queira concorrer na categoria de estudante, é preciso que ele faça parte da rede pública de ensino.

Como cada estado pode colocar novas regras a fim de viabilizar o acesso dos usuários ao programa, o mais correto é você entrar em contato com o Detran de sua cidade para saber, se há disponível vagas para a CNH Popular, se sim, como funciona o processo de seleção.

Veja também: Aumentou! Reajuste da CNH começa a ser aplicado no Brasil