R$ 651 A MAIS para os beneficiários do INSS; veja o calendário de pagamentos

Uma boa notícia acaba de chegar para todos os segurados do INSS que recebem 13° salário, isto é, em breve, eles irão receber R$ 651 a mais no valor do seu benefício, portanto, se a pessoa recebe um salário mínimo, o valor que ela irá sacar pode chegar a quase R$ 2 mil, realmente, é um grande marco para a economia brasileira. Entenda como isso irá funcionar e quais as mudanças que irão ocorrer em relação aos anos anteriores.

O que é o 13° salário?

O 13° salário realmente já ficou bastante popular no Brasil, todos os anos, os segurados esperam ansiosamente pela data que eles irão receber o abono em questão, uma vez, que ele é pago em datas estratégicas a fim de maximizar ainda mais o uso do valor pelos segurados.

Vale lembrar que nem todos os segurados do INSS recebem o 13° salário, basicamente, só recebe o valor em questão, aquelas pessoas que gozam de benefícios como auxílio-acidente, pensão por morte ou é aposentado. Estuda-se a possibilidade que outros segurados possam também fluir desse direito, todavia, até o momento, o 13° ficará da mesma forma de antes.

Para o ano de 2023, há muitas dúvidas inerentes ao valor, uma vez que houve a mudança de Governo e com isso, a filosofia também mudou. Nos anos anteriores, isto é, 2020, 2021 e 2022, em razão da pandemia, o Governo Federal achou por bem antecipar o 13° para ajudar na vida econômica das pessoas.

Veja também: Novas notícias trazem mudanças para o Pix em 2023; confira quais

o 13° será antecipado novamente em 2023?

A antecipação nos anos anteriores, ocorreu por conta que o Governo estava realizando estratégias para conseguir amenizar os impactos da pandemia na vida dos brasileiros. Ou seja, eles acharam que seria interessante essa ação em questão, isto é, de antecipar o valor que eles iriam receber apenas no fim do ano, para receber antes.

Contudo, como tudo, há dois lados, um positivo e outro negativo, no caso citado, a estratégia foi criticada por algumas pessoas, pois ao receberem o 13° no começo do ano, elas acabavam ficando sem um valor extra no final do ano, sendo que é neste período, que há mais datas comemorativas, como o dia das crianças e o natal, por exemplo.

Portanto, com a mudança de Governo, para 2023, o novo presidente por intermédio do decreto n° 10.410, decidiu que o pagamento voltará a ocorrer da maneira que a lei prevê, isto é, o primeiro pagamento sendo pago em agosto e o segundo sendo pago em novembro. Lembrando que na primeira parcela, o segurado recebe 50% e na segunda, caso ele pague imposto de renda, ele receberá o restante já com os descontos.

Veja também: Empréstimo fácil de até R$ 4.5 MIL no Caixa Tem; como sacar