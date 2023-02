Cerveja trincando em menos de 60 segundos com este truque

A cerveja é uma das bebidas mais populares do Brasil e do mundo e, por aqui, os brasileiros geralmente preferem aquelas que são mais leves, com baixo teor alcoólico e, sobretudo, bem geladinhas, visto que, diferente dos países europeus, o clima favorece o desejo por aquilo que é mais refrescante e acabam sendo consumidas em grande quantidade, principalmente durante os momentos de lazer e acompanhadas de algumas boas refeições, como porções e churrascos.

Considerada parte importante da cultura e da sociedade em muitos países, a cerveja é a personagem principal de diversos festivais e degustações que acontecem em todo o mundo como, por exemplo, a Oktoberfest.

Cerveja no Brasil

A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais antigas do mundo, tendo sido produzida pela primeira vez há cerca de 7 mil anos na Mesopotâmia e, até hoje, sua popularidade se imprime em números chocantes.

Isso porque, em todo o mundo, são consumidos bilhões de litros de cerveja todos os anos e em variados tipos, se distinguindo a partir de características próprias tais como sabor, aroma, ingredientes e teor alcoólico.

No Brasil, a cerveja é uma das bebidas mais populares e é amplamente consumida em todas as regiões. Nesse sentido, muitos brasileiros apreciam cervejas leves e refrescantes, perfeitas para serem consumidas durante refeições e momentos de lazer.

Além disso, a cena cervejeira no Brasil está em constante evolução, com muitas cervejarias artesanais e microcervejarias emergindo em todo o país e oferecendo, portanto, uma ampla variedade de estilos e sabores de cerveja..

Outro ponto importante a se destacar é o caráter acessível que essa bebida oferece, visto que os preços podem ser bem variados e as cervejas populares são consumidas amplamente por grande parte da população, desde jovens a pessoas mais velhas, se constituindo, dessa forma, como uma parte importante da cultura brasileira.

Cerveja gelada em minuto

Os brasileiros geralmente gostam de consumir sua cerveja de forma descontraída em momentos de lazer com amigos e familiares, frequentemente consumida nas casas, bares, restaurantes e festivais.

Nesse sentido, muitos apreciam experimentar diferentes tipos e marcas da bebida, incluindo opções nacionais e importadas. No entanto, uma coisa é consenso por aqui: a cerveja gelada é, de longe, a preferida do brasileiro.

Pensando nisso, existe uma dica bastante interessante que pode fazer com que a cerveja gele rapidinho e fique trincando em apenas um minuto, pronta para ser apreciada. O truque consiste em utilizar alguns recursos caseiros e simples, veja a seguir:

Panela de pressão

Pode parecer estranho, mas usar a panela de pressão pode funcionar muito bem para gelar a sua cerveja, no entanto, é importante que sejam cervejas de latas, visto que o vidro poderia causar problemas;

Para isso, basta adicionar junto das latinhas água e bastante gelo dentro da panela de pressão e, assim, fechar a tampa. Feito isso, basta chacoalhar a panela com força durante meio minuto e pronto!

Gelo, álcool e sal

Também é possível deixar a cerveja bem gelada utilizando estes poucos elementos. Para isso, basta adicionar 500 ml de álcool, 500g de sal e um saco médio de gelo dentro de um cooler ou caixa de isopor com as latas de cerveja.

Papel toalha

Por fim, esse truque é um dos favoritos de quem precisa da cerveja gelada em pouco tempo, que consiste em envolver cada lata de cerveja com um papel toalha, umedecer e, por fim, levar ao congelador. Você vai perceber que vai chegar no objetivo bem rapidamente.

É importante ressaltar que bebidas alcóolicas devem ser consumidas com moderação e responsabilidade, sempre de acordo com as leis locais.

