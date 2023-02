ALERTA GERAL! Prefeituras convocam inscritos no Cadastro Único; por quê?

Todo cidadão brasileiro inscrito no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal, também conhecido como Cadastro Único (ou simplesmente CadÚnico) está recebendo uma convocação relacionada a este cadastro. E isso, inevitavelmente, tem gerado inúmeras dúvidas.

Ocorre que, mesmo sendo um cadastro no qual muitas pessoas se inscrevem para receber algum auxílio federal, como o Bolsa Família, que é o principal programa de repasse de renda do país, o CadÚnico também atua com benefícios oferecidos em âmbitos estaduais e municipais.

A notícia desta convocação se tornou nacional, e há um ótimo motivo para que ela esteja sendo feita, como é explicado no decorrer da leitura do artigo a seguir.

Por que as prefeituras estão convocando quem está inscrito no Cadastro Único

Para que funcione corretamente, o Cadastro Único necessita que as informações de literalmente todos os cidadãos e famílias inscritos estejam sempre atualizadas. Afinal, é por meio de tais informações que o governo (federal, estadual e/ou municipal) consegue fazer a devida análise necessária antes de conceder cada auxílio solicitado.

Logo, uma vez que a atualização precisa ser realizada com determinada frequência, cabe a cada município convocar os beneficiários, para que estes compareçam ao local indicado munidos da documentação exigida.

Sendo assim, quem recebeu foi convocado pela prefeitura de sua cidade não precisa se preocupar: trata-se de um procedimento considerado padrão, e que é extremamente necessário para que a participação nos benefícios sociais continue ativa.

Quando chamado, o beneficiário deverá separar os seguintes documentos:

Comprovante de residência recente;

CPF e RG;

Comprovante de renda, caso tenha;

Documentos pessoais de todos os dependentes e outras pessoas que vivam na mesma residência;

Certidões, como as de casamento e de nascimento;

Carteira de vacinação de todas as crianças que façam parte do núcleo familiar e tenham até 7 anos de idade.

Vale lembrar que, embora a convocação seja feita pela prefeitura, o comparecimento deve ser feito no CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) do município, onde será feita a atualização cadastral.

É neste momento que o beneficiário responsável pelo cadastro deverá, por meio da apresentação dos documentos acima citados e de uma conversa com o assistente social, informar se houve algum tipo de alteração em fatores importantes, como renda, endereço e número de pessoas na família.

Veja também: Revisão do INSS para os trabalhadores pode aumentar benefício; passo a passo para solicitar

Convocação também faz parte do processo de “pente-fino” realizado pelo governo

Embora seja de fato um procedimento padrão, para que as informações dentro do Cadastro Único se mantenham sempre atualizadas, essa iniciativa, em 2023, também tem o objetivo de identificar aquelas famílias que estão recebendo benefícios de forma indevida.

Trata-se do chamado “pente-fino” que o governo está realizando nos cadastros, visando não só a identificação, mas também o bloqueio de quem não atende os pré-requisitos ligados aos benefícios ofertados e, ainda assim, os está recebendo.

Após a finalização desse processo, deverão continuar recebendo o Bolsa Família, por exemplo, somente as famílias de que fato se enquadrem no contexto de pobreza e extrema pobreza.

Veja também: Bolsa Família: NOVO critério pode ser considerado para ter direito ao dinheiro