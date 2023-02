Seu cabelo é cacheado? Então NUNCA faça isso

Como se sabe, todos os tipos de cabelos merecem cuidados específicos, com os cacheados não é diferente e, por isso, é preciso conhecer as técnicas certas para manter o cabelo saudável e, mais do que isso, estonteante.

Para tirar o melhor dos cabelos cacheados, veja a seguir algumas dicas fundamentais que vão auxiliar nesse processo, seja de manutenção ou, até mesmo, reconstrução para o caso de danos.

A libertação dos cachos

Cada época é responsável por estabelecer padrões estéticos e, até mesmo, de pensamento que marcam o momento, o que pode incidir, na maior parte das vezes, sobre as mulheres, podendo ser de forma negativa ou positiva. É nesse segundo caso que se insere as discussões sobre a libertação dos cabelos naturais, no qual desde meninas até as mulheres adultas são encorajadas a optarem pelas formas particulares de cada cabelo.

Nesse sentido, tanto os cabelos cacheados quanto os cabelos crespos, grisalhos ou coloridos, cheios ou não, estão cada vez mais comuns de serem vistos por pessoas que os assumem com o orgulho que merecem depois da chamada “ditadura dos cabelos lisos” dos anos 2000. No entanto, é importante destacar que a forma com que cada cabelo é mantido depende, exclusivamente, da escolha e desejo de cada uma, ou seja, é também mais do que válida a escolha por fios alisados.

Mas como o assunto aqui gira em torno dos cachos, veja a seguir como manter o cabelo bonito e saudável a partir de dicas específicas fundamentais para esse tipo de cabelo.

Dicas fundamentais para as cacheadas

Os cabelos cacheados são únicos e requerem cuidados especiais para manterem sua forma e definição. Aqui estão algumas dicas que podem ajudar a cuidar dos cabelos cacheados:

Use um xampu suave: Evite xampus que contenham sulfatos, pois eles podem danificar os cachos e remover a oleosidade natural do cabelo.

Aplique condicionador de forma correta: O condicionador deve ser aplicado somente nas pontas do cabelo, evitando o couro cabeludo para não pesar o cabelo.

Hidrate com frequência: É importante hidratar o cabelo regularmente para mantê-lo macio e saudável. Uma boa dica é usar um leave-in para hidratar antes de dormir.

Lembre-se de sempre seguir a rotina de cuidados específicos para o seu tipo de cabelo e de procurar um profissional de confiança caso tenha dúvidas.

Cuidado! Dicas do que evitar

Para além das dicas do que fazer quando se tem cachos, tem também aquelas que indicam o que é melhor evitar, visto que muitas coisas podem prejudicar o cabelo cacheado, incluindo:

Usar ferramentas de calor com frequência, tais como secadores, capinhas e babyliss, que podem danificar e quebrar os cachos. Se precisar usar essas ferramentas. é importante proteger o cabelo com um produto termoprotetor;

Puxar ou esticar os cachos ao pentear ou desembaraçar o cabelo enquanto ele ainda estiver molhado;

Utilizar produtos com formulações pesadas ou oleosas, pois eles podem prejudicar na definição dos cachos;

Não proteger os cachos durante a noite. Por isso, é importante dormir com um lenço ou touca para proteger e evitar que os cachos fiquem amassados e desidratados. Opte por fronhas de cetim.

Para manter o cabelo cacheado bonito e saudável, siga uma rotina de cuidados adequada e use produtos específicos para cabelos cacheados. além disso, evite pentear ou mexer no cabelo constantemente e não durma com ele molhado.

Lembre-se também de que cada tipo de cabelo tem suas próprias necessidades, então é importante identificar as suas e seguir as recomendações de um profissional de confiança.