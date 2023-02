Onde tem inDrive no Brasil? Veja as cidades que dispõem do serviço

No Brasil nos últimos anos, surgiu uma gama de serviços de mobilidade urbana, nos quais se destacam a Uber e a 99. Foi-se o tempo que era preciso sair de casa em busca de um táxi, agora, é possível encontrar um carro para levar o usuário de sua casa para onde ele quiser, diretamente pelas palmas de suas mãos. E a tendência é o serviço melhorar mais ainda, uma vez que está chegando mais um concorrente na área, isto é, o inDrive. Confira as vantagens do aplicativo e em quais cidades ele está disponível atualmente.

Quais os principais diferenciais do inDrive?

O Indrive ainda é um aplicativo novo, em relação aos demais que já existem. Atualmente, ele trabalha com viagens urbanas, interurbanas, entrega por entregadores e entrega de cargas. E todos os serviços citados, a maioria, são desempenhados em mais de 700 cidades. E ao todo, ele já realizou mais de 2 bilhões de viagens em 47 países. E o diferencial do aplicativo você irá entender agora.

O principal diferencial dele é que os valores das corridas, em média, é 20% menor do que os valores que o usuário pagaria em aplicativos concorrentes. E isso só é possível por conta que é o próprio passageiro que sugere a taxa que ele pretende pagar. Por exemplo, se estou no centro do Rio de Janeiro e desejo ir até o Maracanã, ao escolher a rota, eu já digito o valor que quero pagar, mas claro, há uma taxa mínima em cada cidade.

Além disso, o usuário acaba tendo mais segurança nas viagens, uma vez que antes mesmo de iniciar a viagem, o usuário já pode ver o motorista e sua classificação, assim como a quantidade de viagens realizadas por ele. Infelizmente, o aplicativo ainda não está operando em todo território nacional, mas como ele está tendo uma boa aceitação, a tendência é que em breve, todo o Brasil disponha dele.

Em quais cidades o inDrive está disponível?

Dentro do aplicativo, é informado que todas as capitais do Brasil são atendidas pelo inDrive, além das grandes cidades que ficam no interior dos estados. Portanto, se você mora em alguma capital ou em alguma grande cidade do interior, já pode baixar agora mesmo o aplicativo e revolucionar a maneira que você se desloca no dia a dia.

Para baixar e posteriormente usar o aplicativo é bem simples, basta que você vá até a loja do seu aparelho, seja Android ou iOS e procure por inDrive, feito isso, basta efetuar o download. Depois, já pode abrir o aplicativo.

Uma vez o aplicativo aberto, você irá criar sua conta, após isso, escolher a categoria de viagem e sugerir uma tarifa, após isso basta você escolher o motorista e pronto, você já irá efetuar sua primeira viagem pelo inDrive.

