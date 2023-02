Quem ganha este valor NÃO pagará imposto em 2023

Uma das coisas que mais chamaram atenção dos brasileiros nesse ano, foi o fato que pessoas que recebem menos de 2 salários mínimos, já seriam obrigadas a pagar Imposto de Renda, o que iria afetar ainda mais a renda delas. E o pior é que isso só irá ocorrer, por conta que a tabela não foi reajustada. Todavia, vendo o cenário caótico que isso se tornaria, a equipe econômica do atual Presidente irá tomar uma atitude, confira.

A medida deve entrar em vigor ainda em 2023

Vendo o cenário econômico do Brasil, a equipe de Lula está decidida a tomar uma atitude em relação aos pagamento do Imposto de Renda. Eles pretendem isentar do pagamento, todas as pessoas que recebem até dois salários mínimos, isto é, algo em torno de R$ 2.600. E a isenção deve acontecer já neste ano.

A medida do Governo visa diminuir os impactos causados pela falta de ajustes na tabela do Imposto de Renda, a tabela recebeu sua última atualização há 8 anos. E olhando para toda história, é a maior defasagem registrada, chegando a 148,10%. No cenário atual, se o trabalhador ganha mais de R$ 1.900, ele já deve pagar imposto.

Para mostrar o quão grave é o que está acontecendo no país, o Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal, decidiram realizar um ‘estudo’, a fim de entender os impactos disso no cotidiano. E na prática, quem mais irá sofrer com tudo isso, é a população que possui um menor poder aquisitivo.

Como irá ocorrer a isenção?

Ainda não se sabe ao certo de qual maneira irá ocorrer a Isenção do Imposto de Renda. Mas há duas maneiras disso ocorrer. A primeira – e que teria uma abrangência maior – seria por intermédio da correção da tabela, isto é, bastava ampliar a faixa de isenção. E a segunda – que só teria um impacto em um grupo de pessoas – iria isentar apenas quem de fato recebesse até dois salários mínimos.

De acordo com os estudos, o mais interessante é corrigir toda a defasagem da tabela, pois assim, todos seriam tratados de igual modo e a faixa de isenção também aumentaria. Uma vez que apenas pessoas que ganhassem mais de R$ 4.670,23 pagariam os tributos.

Atualmente, um trabalhador que ganha R$ 5.000, paga cerca de R$ 505,64 de imposto. Se a tabela fosse corrigida, a pessoa iria pagar apenas R$ 24,73. E isso teria um impacto até mesmo para os grandes salários, uma vez que que declara que recebe R$ 100 mil, iria contribuir apenas R$ 25.352,85, atualmente o valor é de R$ 26.630,64.

