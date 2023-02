Benefício será ENCERRADO definitivamente; últimos dias de saque-aniversário

O que estava movendo os comentários brasileiros nesses dois meses do início do ano foi a decisão do ministro Luiz Marinho quando comentou sobre a suposição de encerrar a modalidade do saque-aniversário do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – e que provavelmente pode ser encerrado no mês de março.

O ministro compartilhou com a imprensa que no dia 21 do próximo mês eles terão uma nova reunião do Conselho onde será discutido sobre o tema e ser tomado uma decisão. “O saque aniversário deve ser encerrado, não vamos criar uma distorção”, disse Marinho.

Para complementar, Marinho fez questão de comentar que muitos trabalhadores que escolheram a modalidade do saque-aniversário depois começaram a reclamar pelos valores ficarem retidos por dois anos, quando acontece casos de demissão.

Saque-aniversário

Para quem não conhece muito sobre essa modalidade, o saque-aniversário é quando o trabalhador opta por sacar parte do valor da conta do FGTS todos os anos no mês do seu aniversário. Essa modalidade foi criada no ano de 2020 e atualmente atende cerca de 21 milhões de trabalhadores.

De acordo com os dados, mais de R$ 31 bilhões já foram disponibilizados para esse público. O trabalhador que deseja essa modalidade consegue fazer o pedido pelo site ou aplicativo do FGTS, que está disponível para download no Play Store para Android e iOS.

Acessando o aplicativo, o trabalhador consegue fazer o pedido clicando em “saque-aniversário” e logo em seguida “modalidade saque-aniversário”, e para finalizar o trabalhador deve clicar em “optar pelo saque-aniversário”.

É válido ressaltar que o valor desse saque aniversário é conforme o saldo que está disponível na conta, ou seja, é possível tirar 5% de 50% na conta reservada do FGTS, lembrando também que o trabalhador pode chegar a receber uma parcela adicional.

O trabalhador que escolheu essa modalidade, ele pode retirar o dinheiro em até 3 meses assim que o deposito é feito, o prazo tem início logo no primeiro dia útil do mês do aniversário e encerra no último dia útil do segundo mês subsequente.

Atenção, quando o trabalhador não faz o resgate do dinheiro no tempo estabelecido, o dinheiro voltará para a conta, porém o trabalhador só vai conseguir sacar no ano seguinte no mês do aniversário.

Veja também: 15% a mais na aposentadoria: veja como MEI pode conseguir isso

Imposto de Renda

O Ministro também aproveitou a oportunidade para comentar sobre a possibilidade de o novo governo conseguir ainda neste ano de 2023 a correção da tabela do Imposto de Renda, que também está dando o que falar, pois isso não acontece faz 8 anos. Segundo informações, o tema ainda está sendo conversado no governo.

Veja também: Saque do FGTS está liberado pra este grupo em fevereiro